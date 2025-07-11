Для школьника с Урала запросили почти десять лет по делу об убийстве
Для школьника с Урала запросили почти десять лет по делу о двойном убийстве
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Гособвинение запросило девять лет и 11 месяцев воспитательной колонии для школьника из Екатеринбурга, обвиняемого в двойном убийстве, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В ноябре 2023 года в квартире на улице Билимбаевской в Екатеринбурге были найдены тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями. Следователи завели дело, в качестве подозреваемого был задержан 16-летний подросток, ему предъявили обвинение и арестовали. Правоохранители выяснили, что подросток зарезал свою девушку и, дождавшись возвращения в квартиру ее матери, также с помощью ножа расправился с женщиной. Жертвой подростка стал и домашний питомец погибших – шпиц по кличке Булка, собаку он зарезал в ванной комнате, чтобы та не шумела. Уходя, молодой человек похитил мобильные телефоны погибших, их банковские карты, с которых со своим знакомым он снял 40 тысяч рублей.
"Государственный обвинитель попросил суд назначить юноше, 2007 года рождения, наказание в виде девяти лет 11 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, а юноше, 2005 года рождения, – наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года", – рассказали в прокуратуре.
Это практически максимальный срок. Согласно Уголовному кодексу РФ, подросткам старше 16 лет, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление, наказание назначается на срок не более десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.
По данным прокуратуры, подросток расправился со своей девушкой из-за неприязни и ревности. Он нанес подруге девять ударов хозяйственным ножом, а ее матери – не менее 15 ударов. Школьник обвиняется в убийстве двух человек, жестоком обращении с животным и краже, а его знакомый – только в краже.
В октябре 2024 года старший помощник руководителя областного СК РФ Александр Шульга уточнял журналистам, что экспертиза в отношении главного фигуранта показала, что тот был вменяем. Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых в ноябре 2023 года сообщал: молодой человек уже состоял на учете за причастность к грабежу в 2022 году, при досмотре у него нашли ключи от квартиры, где было совершено убийство.