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Для школьника с Урала запросили почти десять лет по делу об убийстве - РИА Новости, 11.07.2025
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15:53 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/ubiystvo-2028595727.html
Для школьника с Урала запросили почти десять лет по делу об убийстве
Для школьника с Урала запросили почти десять лет по делу об убийстве - РИА Новости, 11.07.2025
Для школьника с Урала запросили почти десять лет по делу об убийстве
Гособвинение запросило девять лет и 11 месяцев воспитательной колонии для школьника из Екатеринбурга, обвиняемого в двойном убийстве, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:53:00+03:00
2025-07-11T15:53:00+03:00
происшествия
екатеринбург
россия
александр шульга
валерий горелых
следственный комитет россии (ск рф)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Гособвинение запросило девять лет и 11 месяцев воспитательной колонии для школьника из Екатеринбурга, обвиняемого в двойном убийстве, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры. В ноябре 2023 года в квартире на улице Билимбаевской в Екатеринбурге были найдены тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями. Следователи завели дело, в качестве подозреваемого был задержан 16-летний подросток, ему предъявили обвинение и арестовали. Правоохранители выяснили, что подросток зарезал свою девушку и, дождавшись возвращения в квартиру ее матери, также с помощью ножа расправился с женщиной. Жертвой подростка стал и домашний питомец погибших – шпиц по кличке Булка, собаку он зарезал в ванной комнате, чтобы та не шумела. Уходя, молодой человек похитил мобильные телефоны погибших, их банковские карты, с которых со своим знакомым он снял 40 тысяч рублей. "Государственный обвинитель попросил суд назначить юноше, 2007 года рождения, наказание в виде девяти лет 11 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, а юноше, 2005 года рождения, – наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года", – рассказали в прокуратуре. Это практически максимальный срок. Согласно Уголовному кодексу РФ, подросткам старше 16 лет, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление, наказание назначается на срок не более десяти лет и отбывается в воспитательных колониях. По данным прокуратуры, подросток расправился со своей девушкой из-за неприязни и ревности. Он нанес подруге девять ударов хозяйственным ножом, а ее матери – не менее 15 ударов. Школьник обвиняется в убийстве двух человек, жестоком обращении с животным и краже, а его знакомый – только в краже. В октябре 2024 года старший помощник руководителя областного СК РФ Александр Шульга уточнял журналистам, что экспертиза в отношении главного фигуранта показала, что тот был вменяем. Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых в ноябре 2023 года сообщал: молодой человек уже состоял на учете за причастность к грабежу в 2022 году, при досмотре у него нашли ключи от квартиры, где было совершено убийство.
https://ria.ru/20250711/ubiystvo-2028576064.html
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происшествия, екатеринбург, россия, александр шульга, валерий горелых, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Екатеринбург, Россия, Александр Шульга, Валерий Горелых, Следственный комитет России (СК РФ)
Для школьника с Урала запросили почти десять лет по делу об убийстве

Для школьника с Урала запросили почти десять лет по делу о двойном убийстве

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Гособвинение запросило девять лет и 11 месяцев воспитательной колонии для школьника из Екатеринбурга, обвиняемого в двойном убийстве, сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
В ноябре 2023 года в квартире на улице Билимбаевской в Екатеринбурге были найдены тела 14-летней девочки и ее 62-летней матери с ножевыми ранениями. Следователи завели дело, в качестве подозреваемого был задержан 16-летний подросток, ему предъявили обвинение и арестовали. Правоохранители выяснили, что подросток зарезал свою девушку и, дождавшись возвращения в квартиру ее матери, также с помощью ножа расправился с женщиной. Жертвой подростка стал и домашний питомец погибших – шпиц по кличке Булка, собаку он зарезал в ванной комнате, чтобы та не шумела. Уходя, молодой человек похитил мобильные телефоны погибших, их банковские карты, с которых со своим знакомым он снял 40 тысяч рублей.
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"Государственный обвинитель попросил суд назначить юноше, 2007 года рождения, наказание в виде девяти лет 11 месяцев лишения свободы в воспитательной колонии, а юноше, 2005 года рождения, – наказание в виде двух лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на два года", – рассказали в прокуратуре.
Это практически максимальный срок. Согласно Уголовному кодексу РФ, подросткам старше 16 лет, совершившим тяжкое или особо тяжкое преступление, наказание назначается на срок не более десяти лет и отбывается в воспитательных колониях.
По данным прокуратуры, подросток расправился со своей девушкой из-за неприязни и ревности. Он нанес подруге девять ударов хозяйственным ножом, а ее матери – не менее 15 ударов. Школьник обвиняется в убийстве двух человек, жестоком обращении с животным и краже, а его знакомый – только в краже.
В октябре 2024 года старший помощник руководителя областного СК РФ Александр Шульга уточнял журналистам, что экспертиза в отношении главного фигуранта показала, что тот был вменяем. Начальник пресс-службы областного главка МВД Валерий Горелых в ноябре 2023 года сообщал: молодой человек уже состоял на учете за причастность к грабежу в 2022 году, при досмотре у него нашли ключи от квартиры, где было совершено убийство.
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