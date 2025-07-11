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Для турне Лопес подготовили огромный номер-пещеру, пишут турецкие СМИ
Для турне Лопес подготовили огромный номер-пещеру, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 11.07.2025
Для турне Лопес подготовили огромный номер-пещеру, пишут турецкие СМИ
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес будет жить в номере, построенном в концепте пещеры площадью 3500 квадратных метров в рамках своего концерта в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:40:00+03:00
2025-07-11T08:40:00+03:00
2025-07-11T08:50:00+03:00
культура
анталья (провинция)
стамбул
дженнифер лопес
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес будет жить в номере, построенном в концепте пещеры площадью 3500 квадратных метров в рамках своего концерта в турецкой курортной Анталье в июле, сообщила газета Posta. Лопес даст концерт в Анталье 23 июля и в Стамбуле 5 августа после 6-летнего перерыва в рамках турне Up All Night Live in 2025. "Поп-звезда, которая готовится отпраздновать свой день рождения на концерте в Анталье, будет жить в номере-пещере площадью 3500 квадратных метров. Лопес обратилась к своим поклонникам с видео и сказала, что очень рада концерту в Анталье", - пишет издание.
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анталья (провинция), стамбул, дженнифер лопес
Культура, Анталья (провинция), Стамбул, Дженнифер Лопес
Для турне Лопес подготовили огромный номер-пещеру, пишут турецкие СМИ
Posta: в Турции Лопес будет жить в номере-пещере площадью 3,5 тыс кв м