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Для турне Лопес подготовили огромный номер-пещеру, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 11.07.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:40 11.07.2025 (обновлено: 08:50 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/turne-2028489240.html
Для турне Лопес подготовили огромный номер-пещеру, пишут турецкие СМИ
Для турне Лопес подготовили огромный номер-пещеру, пишут турецкие СМИ - РИА Новости, 11.07.2025
Для турне Лопес подготовили огромный номер-пещеру, пишут турецкие СМИ
Американская актриса и певица Дженнифер Лопес будет жить в номере, построенном в концепте пещеры площадью 3500 квадратных метров в рамках своего концерта в... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:40:00+03:00
2025-07-11T08:50:00+03:00
культура
анталья (провинция)
стамбул
дженнифер лопес
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес будет жить в номере, построенном в концепте пещеры площадью 3500 квадратных метров в рамках своего концерта в турецкой курортной Анталье в июле, сообщила газета Posta. Лопес даст концерт в Анталье 23 июля и в Стамбуле 5 августа после 6-летнего перерыва в рамках турне Up All Night Live in 2025. "Поп-звезда, которая готовится отпраздновать свой день рождения на концерте в Анталье, будет жить в номере-пещере площадью 3500 квадратных метров. Лопес обратилась к своим поклонникам с видео и сказала, что очень рада концерту в Анталье", - пишет издание.
https://ria.ru/20250706/osborn-2027442239.html
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анталья (провинция), стамбул, дженнифер лопес
Культура, Анталья (провинция), Стамбул, Дженнифер Лопес
Для турне Лопес подготовили огромный номер-пещеру, пишут турецкие СМИ

Posta: в Турции Лопес будет жить в номере-пещере площадью 3,5 тыс кв м

© Фото : Jennifer LopezДженифер Лопес
Дженифер Лопес - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Jennifer Lopez
Дженифер Лопес . Архивное фото
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АНКАРА, 11 июл – РИА Новости. Американская актриса и певица Дженнифер Лопес будет жить в номере, построенном в концепте пещеры площадью 3500 квадратных метров в рамках своего концерта в турецкой курортной Анталье в июле, сообщила газета Posta.
Лопес даст концерт в Анталье 23 июля и в Стамбуле 5 августа после 6-летнего перерыва в рамках турне Up All Night Live in 2025.
"Поп-звезда, которая готовится отпраздновать свой день рождения на концерте в Анталье, будет жить в номере-пещере площадью 3500 квадратных метров. Лопес обратилась к своим поклонникам с видео и сказала, что очень рада концерту в Анталье", - пишет издание.
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КультураАнталья (провинция)СтамбулДженнифер Лопес
 
 
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