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В Тульской области при атаке беспилотников погиб человек
В Тульской области при атаке беспилотников погиб человек - РИА Новости, 11.07.2025
В Тульской области при атаке беспилотников погиб человек
Один человек погиб, еще один получил ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников на Тульскую область, пострадавшему оказана необходимая помощь,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T08:14:00+03:00
2025-07-11T08:14:00+03:00
2025-07-11T08:21:00+03:00
происшествия
тульская область
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников на Тульскую область, пострадавшему оказана необходимая помощь, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля до 7.00 мск 11 июля средствами ПВО было уничтожено 13 беспилотников над Тульской областью."Тульская область подверглась очередной атаке вражеских беспилотников... К сожалению, один человек погиб, ещё один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь", - написал Миляев в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что "опасность атаки БПЛА все еще сохраняется".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тульская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тульская область
Происшествия, Тульская область
В Тульской области при атаке беспилотников погиб человек
В Тульской области при ночной атаке украинских беспилотников погиб человек