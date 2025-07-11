https://ria.ru/20250711/tulskaya-2028486953.html

В Тульской области при атаке беспилотников погиб человек

В Тульской области при атаке беспилотников погиб человек - РИА Новости, 11.07.2025

В Тульской области при атаке беспилотников погиб человек

Один человек погиб, еще один получил ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников на Тульскую область, пострадавшему оказана необходимая помощь,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T08:14:00+03:00

2025-07-11T08:14:00+03:00

2025-07-11T08:21:00+03:00

происшествия

тульская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил ранения в результате ночной атаки вражеских беспилотников на Тульскую область, пострадавшему оказана необходимая помощь, сообщил губернатор Дмитрий Миляев.Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 10 июля до 7.00 мск 11 июля средствами ПВО было уничтожено 13 беспилотников над Тульской областью."Тульская область подверглась очередной атаке вражеских беспилотников... К сожалению, один человек погиб, ещё один получил ранения. Пострадавшему оказана необходимая медицинская помощь", - написал Миляев в своем Telegram-канале.Глава региона добавил, что "опасность атаки БПЛА все еще сохраняется".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

тульская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, тульская область