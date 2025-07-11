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Биржевая цена кофе робуста снизилась более чем на четыре процента - РИА Новости, 11.07.2025
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10:55 11.07.2025 (обновлено: 11:33 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/tsena-2028514097.html
Биржевая цена кофе робуста снизилась более чем на четыре процента
Биржевая цена кофе робуста снизилась более чем на четыре процента - РИА Новости, 11.07.2025
Биржевая цена кофе робуста снизилась более чем на четыре процента
Биржевая стоимость кофе сорта робуста в четверг снизилась более чем на 4%, в ходе торгов показатель впервые с мая прошлого года опускался ниже 3300 долларов за... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:55:00+03:00
2025-07-11T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в четверг снизилась более чем на 4%, в ходе торгов показатель впервые с мая прошлого года опускался ниже 3300 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов четверга стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста снизилась на 4,32% - до 3320 долларов за тонну. Незадолго до закрытия цена впервые с 7 мая 2024 года опускалась ниже отметки в 3300 долларов за тонну - до 3287 долларов. С начала недели робуста подешевела в пределах 10%, с начала месяца - примерно на 8%, что может стать третьим месяцем удешевления подряд. В июне снижение стоимости составило около 19%, в мае - почти 17%. С начала года цена на робусту упала на 30%.
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экономика, весь мир
Экономика, Весь мир
Биржевая цена кофе робуста снизилась более чем на четыре процента

Цены на кофе робуста опустились ниже $3300 за тонну впервые с мая 2024 года

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКофейные зерна
Кофейные зерна - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в четверг снизилась более чем на 4%, в ходе торгов показатель впервые с мая прошлого года опускался ниже 3300 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По итогам торгов четверга стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста снизилась на 4,32% - до 3320 долларов за тонну. Незадолго до закрытия цена впервые с 7 мая 2024 года опускалась ниже отметки в 3300 долларов за тонну - до 3287 долларов.
С начала недели робуста подешевела в пределах 10%, с начала месяца - примерно на 8%, что может стать третьим месяцем удешевления подряд. В июне снижение стоимости составило около 19%, в мае - почти 17%. С начала года цена на робусту упала на 30%.
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