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Биржевая цена кофе робуста снизилась более чем на четыре процента

Биржевая цена кофе робуста снизилась более чем на четыре процента - РИА Новости, 11.07.2025

Биржевая цена кофе робуста снизилась более чем на четыре процента

Биржевая стоимость кофе сорта робуста в четверг снизилась более чем на 4%, в ходе торгов показатель впервые с мая прошлого года опускался ниже 3300 долларов за... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T10:55:00+03:00

2025-07-11T10:55:00+03:00

2025-07-11T11:33:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в четверг снизилась более чем на 4%, в ходе торгов показатель впервые с мая прошлого года опускался ниже 3300 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов четверга стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста снизилась на 4,32% - до 3320 долларов за тонну. Незадолго до закрытия цена впервые с 7 мая 2024 года опускалась ниже отметки в 3300 долларов за тонну - до 3287 долларов. С начала недели робуста подешевела в пределах 10%, с начала месяца - примерно на 8%, что может стать третьим месяцем удешевления подряд. В июне снижение стоимости составило около 19%, в мае - почти 17%. С начала года цена на робусту упала на 30%.

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, весь мир