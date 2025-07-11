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Биржевая цена кофе робуста снизилась более чем на четыре процента
Биржевая цена кофе робуста снизилась более чем на четыре процента - РИА Новости, 11.07.2025
Биржевая цена кофе робуста снизилась более чем на четыре процента
Биржевая стоимость кофе сорта робуста в четверг снизилась более чем на 4%, в ходе торгов показатель впервые с мая прошлого года опускался ниже 3300 долларов за... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T10:55:00+03:00
2025-07-11T10:55:00+03:00
2025-07-11T11:33:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в четверг снизилась более чем на 4%, в ходе торгов показатель впервые с мая прошлого года опускался ниже 3300 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures. По итогам торгов четверга стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста снизилась на 4,32% - до 3320 долларов за тонну. Незадолго до закрытия цена впервые с 7 мая 2024 года опускалась ниже отметки в 3300 долларов за тонну - до 3287 долларов. С начала недели робуста подешевела в пределах 10%, с начала месяца - примерно на 8%, что может стать третьим месяцем удешевления подряд. В июне снижение стоимости составило около 19%, в мае - почти 17%. С начала года цена на робусту упала на 30%.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, весь мир
Биржевая цена кофе робуста снизилась более чем на четыре процента
Цены на кофе робуста опустились ниже $3300 за тонну впервые с мая 2024 года
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Биржевая стоимость кофе сорта робуста в четверг снизилась более чем на 4%, в ходе торгов показатель впервые с мая прошлого года опускался ниже 3300 долларов за тонну, следует из данных ICE Futures.
По итогам торгов четверга стоимость сентябрьского фьючерса на кофе робуста снизилась на 4,32% - до 3320 долларов за тонну. Незадолго до закрытия цена впервые с 7 мая 2024 года опускалась ниже отметки в 3300 долларов за тонну - до 3287 долларов.
С начала недели робуста подешевела в пределах 10%, с начала месяца - примерно на 8%, что может стать третьим месяцем удешевления подряд. В июне снижение стоимости составило около 19%, в мае - почти 17%. С начала года цена на робусту упала на 30%.