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ЦБ сообщил о снижении профицита платежного баланса - РИА Новости, 11.07.2025
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16:20 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/tsb-2028603803.html
ЦБ сообщил о снижении профицита платежного баланса
ЦБ сообщил о снижении профицита платежного баланса - РИА Новости, 11.07.2025
ЦБ сообщил о снижении профицита платежного баланса
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизилось до 24,3 миллиарда долларов с 37,2 миллиарда за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:20:00+03:00
2025-07-11T16:20:00+03:00
экономика
россия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизилось до 24,3 миллиарда долларов с 37,2 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России. "В январе-мае 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 24,3 миллиарда долларов США с 37,2 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года преимущественно в результате ослабления торгового баланса", - сообщил регулятор. Профицит внешней торговли РФ товарами в январе-мае, по предварительной оценке ЦБ, составил 47,9 миллиарда долларов против 59,1 миллиарда годом ранее.
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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сообщил о снижении профицита платежного баланса

ЦБ: профицит счета текущих операций в январе-мае снизился до 24,3 млрд долларов

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ в Москве
Здание Центрального банка РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Здание Центрального банка РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизилось до 24,3 миллиарда долларов с 37,2 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России.
"В январе-мае 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 24,3 миллиарда долларов США с 37,2 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года преимущественно в результате ослабления торгового баланса", - сообщил регулятор.
Профицит внешней торговли РФ товарами в январе-мае, по предварительной оценке ЦБ, составил 47,9 миллиарда долларов против 59,1 миллиарда годом ранее.
Центральный банк России - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
ЦБ планирует улучшить качество отчетности эмитентов
Вчера, 06:23
 
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