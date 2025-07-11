https://ria.ru/20250711/tsb-2028603803.html
ЦБ сообщил о снижении профицита платежного баланса
ЦБ сообщил о снижении профицита платежного баланса - РИА Новости, 11.07.2025
ЦБ сообщил о снижении профицита платежного баланса
Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизилось до 24,3 миллиарда долларов с 37,2 миллиарда за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:20:00+03:00
2025-07-11T16:20:00+03:00
2025-07-11T16:20:00+03:00
экономика
россия
сша
центральный банк рф (цб рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_0:149:3072:1877_1920x0_80_0_0_a45c6fe5d546b75286dd7e132491ce8d.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизилось до 24,3 миллиарда долларов с 37,2 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России. "В январе-мае 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 24,3 миллиарда долларов США с 37,2 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года преимущественно в результате ослабления торгового баланса", - сообщил регулятор. Профицит внешней торговли РФ товарами в январе-мае, по предварительной оценке ЦБ, составил 47,9 миллиарда долларов против 59,1 миллиарда годом ранее.
https://ria.ru/20250711/tsb-2028481141.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0a/1777512416_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_f1c67ca43c9b8b836a30b20d2db54bd0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)
Экономика, Россия, США, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
ЦБ сообщил о снижении профицита платежного баланса
ЦБ: профицит счета текущих операций в январе-мае снизился до 24,3 млрд долларов