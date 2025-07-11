https://ria.ru/20250711/tsb-2028603803.html

ЦБ сообщил о снижении профицита платежного баланса

ЦБ сообщил о снижении профицита платежного баланса - РИА Новости, 11.07.2025

ЦБ сообщил о снижении профицита платежного баланса

Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизилось до 24,3 миллиарда долларов с 37,2 миллиарда за аналогичный период прошлого... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:20:00+03:00

2025-07-11T16:20:00+03:00

2025-07-11T16:20:00+03:00

экономика

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Положительное сальдо текущего счета платежного баланса РФ в январе-мае снизилось до 24,3 миллиарда долларов с 37,2 миллиарда за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения Банка России. "В январе-мае 2025 года профицит счета текущих операций уменьшился до 24,3 миллиарда долларов США с 37,2 миллиарда долларов США в соответствующем периоде 2024 года преимущественно в результате ослабления торгового баланса", - сообщил регулятор. Профицит внешней торговли РФ товарами в январе-мае, по предварительной оценке ЦБ, составил 47,9 миллиарда долларов против 59,1 миллиарда годом ранее.

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экономика, россия, сша, центральный банк рф (цб рф)