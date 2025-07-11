https://ria.ru/20250711/tsb-2028481141.html

ЦБ планирует улучшить качество отчетности эмитентов

ЦБ планирует улучшить качество отчетности эмитентов - РИА Новости, 11.07.2025

ЦБ планирует улучшить качество отчетности эмитентов

Банк России планирует улучшить качество отчетности эмитентов, повысить ее ценность и обеспечить большую востребованность, говорится в опубликованном докладе... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T06:23:00+03:00

2025-07-11T06:23:00+03:00

2025-07-11T06:23:00+03:00

экономика

технологии

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Банк России планирует улучшить качество отчетности эмитентов, повысить ее ценность и обеспечить большую востребованность, говорится в опубликованном докладе регулятора "Об оптимизации форм раскрытия периодической информации". "Банк России предлагает провести оптимизацию периодической отчетности, позволяющую снизить издержки эмитентов и заинтересованных лиц, а также обеспечить ее своевременное раскрытие и большую востребованность", - говорится в документе. В первую очередь регулятор предлагает исключить дублирование информации. Сейчас эмитенты обязаны публиковать отчеты о своей деятельности два раза в год - по итогам 6 и 12 месяцев. Причем в этих документах есть статичные разделы, где нет оперативно обновляемых сведений, например раздел о корпоративном управлении. "Такую информацию целесообразно раскрывать в годовом отчете - ключевом инструменте коммуникации с инвесторами. Причем этот документ регулятор считает необходимым стандартизировать: в нем появятся обязательные главы, которые эмитент сможет структурировать по своему усмотрению. Сейчас строгих требований к его составу нет - важно, чтобы он просто был", - считают в ЦБ. Регулятор также предлагает устранить временной лаг между публикацией консолидированной финансовой отчетности и отчета эмитента, который объясняет причины достижения таких результатов. По мнению ЦБ, эти документы должны раскрываться одномоментно для обеспечения рынка актуальной информацией о деятельности компании. Еще одна из инициатив - переход от ручной подготовки отчетов к электронным форматам. "Использование машиночитаемых форм позволит сократить время на обработку и анализ данных, что поможет инвесторам принимать инвестиционные решения на основе качественной информации", - отмечают в ЦБ. Обсуждение инициатив Банка России продлится до 1 августа включительно.

https://ria.ru/20250220/moshenniki-2000499972.html

https://ria.ru/20250625/tsb-2025426925.html

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экономика, технологии, центральный банк рф (цб рф)