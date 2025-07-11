В Киеве объявили воздушную тревогу
В Киеве, а также Киевской и еще 10 областях Украины объявили воздушную тревогу
© AP Photo / Felipe DanaМужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве
© AP Photo / Felipe Dana
Мужчина на станции метро, которую жители используют в качестве бомбоубежища в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Киеве, а также Киевской и еще десяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.
По данным ресурса, тревога в Киеве звучит с 23.11 мск, а в Киевской области - с 19.22 мск. В Житомирской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и части Черкасской области тревога звучит приблизительно от одного часа до нескольких.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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