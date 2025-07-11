https://ria.ru/20250711/tramp-2028701900.html

Трамп рассматривал возможность помилования подруги Эпстина, пишут СМИ

Трамп рассматривал возможность помилования подруги Эпстина, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2025

Трамп рассматривал возможность помилования подруги Эпстина, пишут СМИ

Президент США Дональд Трамп якобы рассматривал возможность помилования подруги финансиста Джеффри Эпстина Гилейн Максвелл из-за страха, что та раскроет... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T23:42:00+03:00

2025-07-11T23:42:00+03:00

2025-07-11T23:42:00+03:00

в мире

сша

нью-йорк (город)

флорида

дональд трамп

конфликт трампа и маска

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/03/1888066145_0:232:3071:1959_1920x0_80_0_0_910fbfc2443c132aeba268004e0933c2.jpg

ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп якобы рассматривал возможность помилования подруги финансиста Джеффри Эпстина Гилейн Максвелл из-за страха, что та раскроет подробности связи американского лидера с Эпстином, пишет издание Daily Beast со ссылкой на американского журналиста, автора книги "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа" Майкла Вулфа. В подкасте издания Daily Beast Вулф заявил, что после ареста Максвелл в июле 2020 года по обвинению в содействии в организации сети сексуальной эксплуатации, Трамп стал "очень настороженным" и начал задаваться вопросом "что она может рассказать, и что она скажет?". Когда стало ясно, что Максвелл будет привлечена к суду, Трамп, по словам Вулфа, подумывал о том, чтобы воспользоваться своими президентскими полномочиями и помиловать её. При этом, ближайшее окружение Трампа выступило против этой идеи, добавил журналист. Высокопоставленный сотрудник Белого дома сказал Daily Beast, что никаких обсуждений по поводу помилования Максвелл не велось и вестись не будет. Директор по коммуникациям Белого дома Стивен Чунг, в свою очередь, заявил, что Вулф часто "выдумывает истории" из-за крайней неприязни к Трампу. В 2019 году Эпстину в США предъявили обвинение в торговле несовершеннолетними с целью их сексуальной эксплуатации, что предусматривает до 40 лет лишения свободы, и сговор с целью вовлечения в такую торговлю – до пяти лет тюрьмы. По информации обвинителей, в период с 2002 по 2005 год Эпстин вступал в сексуальные отношения с десятками несовершеннолетних девушек, которых он принимал в своих резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Он расплачивался с ними сотнями долларов наличными, после чего поручал некоторым жертвам служить вербовщицами, чтобы приводить новых девушек, возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет. В начале июля 2019 года суд Манхеттена в Нью-Йорке, заслушав Эпстина, постановил оставить его под стражей и не выпускать под залог. В конце июля того же года стало известно, что Эпстина нашли в тюремной камере "в полубессознательном состоянии", после он скончался. Разбирательство показало, что он покончил жизнь самоубийством.

https://ria.ru/20250709/storonniki-2028168922.html

https://ria.ru/20250606/tramp-2021298937.html

сша

нью-йорк (город)

флорида

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, нью-йорк (город), флорида, дональд трамп, конфликт трампа и маска