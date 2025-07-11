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Трамп сравнил наводнение в Техасе с волной для серфинга
Трамп сравнил наводнение в Техасе с волной для серфинга - РИА Новости, 11.07.2025
Трамп сравнил наводнение в Техасе с волной для серфинга
Президент США Дональд Трамп сравнил наводнение в штате Техас с гигантской волной, которой испугались бы даже "лучшие серферы мира". РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T23:19:00+03:00
2025-07-11T23:19:00+03:00
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НЬЮ-ЙОРК, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп сравнил наводнение в штате Техас с гигантской волной, которой испугались бы даже "лучшие серферы мира". "Река Гваделупа поднялась на 26 футов (около 8 метров) менее чем за 45 минут. И, как я слышал, в какой-то момент уровень воды превысил 30 футов. Один человек даже сказал, что вода достигала 60 футов (18,2 метра). Это как гигантская волна в Тихом океане, на которую не рискнули бы подняться даже лучшие серферы мира", – сказал Трамп, выступая в пострадавшем от наводнений штате Техас, кадры транслируют СМИ. Национальная метеорологическая служба США 4 июля в соцсети Х сообщила о чрезвычайной ситуации в ряде городов округа Керр штата Техас в связи с внезапным наводнением. По данным телеканала CNN, под угрозой наводнения находятся более полумиллиона человек в регионе. Губернатор Техаса Грег Эбботт заявил, что власти штата направляют все имеющиеся ресурсы, включая национальную гвардию, на борьбу с разрушительным наводнением. Телеканал NBC сообщил, что общее число жертв наводнений в Техасе достигло 104 человек.
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Трамп сравнил наводнение в Техасе с волной для серфинга
Трамп: наводнение в Техасе испугалось бы даже лучшие серферы мира