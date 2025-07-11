https://ria.ru/20250711/tramp-2028695337.html
Психолог раскрыл темную сторону личности Трампа
Психолог раскрыл темную сторону личности Трампа - РИА Новости, 11.07.2025
Психолог раскрыл темную сторону личности Трампа
Президент США Дональд Трамп обладает негативной чертой характера, которая заключается в перекладывании ответственности за свои действия на других, пишет... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:47:00+03:00
2025-07-11T22:47:00+03:00
2025-07-11T22:47:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обладает негативной чертой характера, которая заключается в перекладывании ответственности за свои действия на других, пишет психолог Джоф Битти в статье для издания The Conversation."Он часто позиционирует себя как застигнутый врасплох или "ошеломленный" непопулярными решениями, которые всегда оказываются делом чьих-то рук или чьей-то виной. Ответственность несут подчиненные. Он не прочь указать пальцем прямо на них, причем часто в публичных, громких ситуациях", — отмечается в материале.Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
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Психолог раскрыл темную сторону личности Трампа
The Conversation: Трамп часто перекладывает ответственность на других