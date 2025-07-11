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Психолог раскрыл темную сторону личности Трампа - РИА Новости, 11.07.2025
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22:47 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/tramp-2028695337.html
Психолог раскрыл темную сторону личности Трампа
Психолог раскрыл темную сторону личности Трампа - РИА Новости, 11.07.2025
Психолог раскрыл темную сторону личности Трампа
Президент США Дональд Трамп обладает негативной чертой характера, которая заключается в перекладывании ответственности за свои действия на других, пишет... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:47:00+03:00
2025-07-11T22:47:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обладает негативной чертой характера, которая заключается в перекладывании ответственности за свои действия на других, пишет психолог Джоф Битти в статье для издания The Conversation."Он часто позиционирует себя как застигнутый врасплох или "ошеломленный" непопулярными решениями, которые всегда оказываются делом чьих-то рук или чьей-то виной. Ответственность несут подчиненные. Он не прочь указать пальцем прямо на них, причем часто в публичных, громких ситуациях", — отмечается в материале.Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
https://ria.ru/20250711/tramp-2028663684.html
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в мире, сша, киев, дональд трамп, пит хегсет, министерство обороны сша, nbc
В мире, США, Киев, Дональд Трамп, Пит Хегсет, Министерство обороны США, NBC
Психолог раскрыл темную сторону личности Трампа

The Conversation: Трамп часто перекладывает ответственность на других

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп обладает негативной чертой характера, которая заключается в перекладывании ответственности за свои действия на других, пишет психолог Джоф Битти в статье для издания The Conversation.
"Он часто позиционирует себя как застигнутый врасплох или "ошеломленный" непопулярными решениями, которые всегда оказываются делом чьих-то рук или чьей-то виной. Ответственность несут подчиненные. Он не прочь указать пальцем прямо на них, причем часто в публичных, громких ситуациях", — отмечается в материале.
Телеканал NBC 4 июля сообщил, что приостановка военной помощи Киеву была односторонним решением шефа Пентагона Пита Хегсета. Телеканал CNN позднее отметил, что Хегсет не сообщил заранее администрации президента США Дональда Трампа о своем решении. Агентство Ассошиэйтед Пресс также передавало, что решение Пентагона застало Трампа врасплох. Американский лидер позже заявил, что не знает, кто авторизовал приостановку выделения военной помощи Киеву.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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