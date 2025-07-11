Трамп рассказал, как ликвидировали снайпера, напавшего на него в Батлере
Трамп заявил, что при покушении в Батлере нападавшего ликвидировали за 5 секунд
© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мужчина, открывший по нему огонь во время митинга в Пенсильвании в 2024 году, был ликвидирован снайпером Секретной службы менее чем за пять секунд.
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"Я не сразу понял, что происходит. Меня задело – это факт. К счастью, я быстро пригнулся. Люди кричали, было выпущено восемь пуль. Одна попала в меня, другая – в ещё одного человека, ещё одна – в другого, и одна убила Кори, пожарного, замечательного парня", — сказал глава государства в интервью Ларе Трамп, выдержки из которого были опубликованы в пятницу.
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Он добавил, что на митинге присутствовали десятки тысяч человек, и отметил точность и слаженность действий Секретной службы США.
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"Наш снайпер справился менее чем за пять секунд. Если бы не он, всё могло бы обернуться куда хуже".
Президент США пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Стрелявший с крыши здания на расстоянии около 100 метров от сцены открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое были ранены.
Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф. В ходе расследования агенты ФБР обнаружили в машине задержанного десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам в зоне спецоперации. Позже выяснилось, что за месяц до ареста Рут пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".
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