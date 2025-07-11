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Трамп рассказал, как ликвидировали снайпера, напавшего на него в Батлере - РИА Новости, 11.07.2025
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19:09 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/tramp-2028666374.html
Трамп рассказал, как ликвидировали снайпера, напавшего на него в Батлере
Трамп рассказал, как ликвидировали снайпера, напавшего на него в Батлере - РИА Новости, 11.07.2025
Трамп рассказал, как ликвидировали снайпера, напавшего на него в Батлере
Президент США Дональд Трамп заявил, что мужчина, открывший по нему огонь во время митинга в Пенсильвании в 2024 году, был ликвидирован снайпером Секретной... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T19:09:00+03:00
2025-07-11T19:09:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мужчина, открывший по нему огонь во время митинга в Пенсильвании в 2024 году, был ликвидирован снайпером Секретной службы менее чем за пять секунд. "Я не сразу понял, что происходит. Меня задело – это факт. К счастью, я быстро пригнулся. Люди кричали, было выпущено восемь пуль. Одна попала в меня, другая – в ещё одного человека, ещё одна – в другого, и одна убила Кори, пожарного, замечательного парня", — сказал глава государства в интервью Ларе Трамп, выдержки из которого были опубликованы в пятницу. Он добавил, что на митинге присутствовали десятки тысяч человек, и отметил точность и слаженность действий Секретной службы США. "Наш снайпер справился менее чем за пять секунд. Если бы не он, всё могло бы обернуться куда хуже". Президент США пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Стрелявший с крыши здания на расстоянии около 100 метров от сцены открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое были ранены. Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф. В ходе расследования агенты ФБР обнаружили в машине задержанного десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам в зоне спецоперации. Позже выяснилось, что за месяц до ареста Рут пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".
https://ria.ru/20240916/tramp-1973079618.html
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в мире, сша, пенсильвания, украина, дональд трамп, фбр
В мире, США, Пенсильвания, Украина, Дональд Трамп, ФБР
Трамп рассказал, как ликвидировали снайпера, напавшего на него в Батлере

Трамп заявил, что при покушении в Батлере нападавшего ликвидировали за 5 секунд

© AP Photo / Evan VucciСотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Сотрудники Секретной службы США уводят Дональда Трампа после стрельбы на предвыборном митинге в Батлере. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что мужчина, открывший по нему огонь во время митинга в Пенсильвании в 2024 году, был ликвидирован снайпером Секретной службы менее чем за пять секунд.
«
"Я не сразу понял, что происходит. Меня задело – это факт. К счастью, я быстро пригнулся. Люди кричали, было выпущено восемь пуль. Одна попала в меня, другая – в ещё одного человека, ещё одна – в другого, и одна убила Кори, пожарного, замечательного парня", — сказал глава государства в интервью Ларе Трамп, выдержки из которого были опубликованы в пятницу.
Райан Уэсли Раут - РИА Новости, 1920, 16.09.2024
Подозреваемый в покушении на Трампа не стрелял, заявили в Секретной службе
16 сентября 2024, 23:52
Он добавил, что на митинге присутствовали десятки тысяч человек, и отметил точность и слаженность действий Секретной службы США.
«
"Наш снайпер справился менее чем за пять секунд. Если бы не он, всё могло бы обернуться куда хуже".
Президент США пережил как минимум два покушения. Первое произошло в Батлере, штат Пенсильвания, 13 июля 2024 года во время митинга. Стрелявший с крыши здания на расстоянии около 100 метров от сцены открыл огонь из штурмовой винтовки. Трамп получил ранение в ухо, один человек погиб, ещё двое были ранены.
Вторая попытка была предотвращена 15 сентября того же года. Секретная служба задержала 58-летнего Райана Рута, оборудовавшего снайперское гнездо неподалёку от места, где будущий 47-й президент США играл в гольф. В ходе расследования агенты ФБР обнаружили в машине задержанного десятки страниц с именами и телефонами лиц, связанных с Украиной, а также заметки о том, как присоединиться к украинским войскам в зоне спецоперации. Позже выяснилось, что за месяц до ареста Рут пытался приобрести на Украине ручной противотанковый гранатомёт или переносной зенитно-ракетный комплекс "Стингер".
Стрельба на предвыборном митинге Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
СМИ раскрыли новые детали дела о покушении на Трампа
23 августа 2024, 18:45
 
В миреСШАПенсильванияУкраинаДональд ТрампФБР
 
 
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