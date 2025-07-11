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Трамп интригующе ответил на вопрос о якобы ударе по украинской больнице
Трамп интригующе ответил на вопрос о якобы ударе по украинской больнице - РИА Новости, 11.07.2025
Трамп интригующе ответил на вопрос о якобы ударе по украинской больнице
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы имевшем место ударе России по одной из... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:46:00+03:00
2025-07-11T18:46:00+03:00
2025-07-11T21:08:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы имевшем место ударе России по одной из больниц на Украине. "Вы кое-что увидите", — сказал он в пятницу перед вылетом в охваченный стихийным бедствием штат Техас. При этом Москва неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по объектам украинской оборонной промышленности, военного управления и связи.
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
Трамп интригующе ответил на вопрос о якобы ударе по украинской больнице
Трамп в ответ на вопрос об ударах РФ по Украине заявил, что кое-что произойдет