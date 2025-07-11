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Трамп интригующе ответил на вопрос о якобы ударе по украинской больнице - РИА Новости, 11.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:46 11.07.2025 (обновлено: 21:08 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/tramp-2028663684.html
Трамп интригующе ответил на вопрос о якобы ударе по украинской больнице
Трамп интригующе ответил на вопрос о якобы ударе по украинской больнице - РИА Новости, 11.07.2025
Трамп интригующе ответил на вопрос о якобы ударе по украинской больнице
Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы имевшем место ударе России по одной из... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T18:46:00+03:00
2025-07-11T21:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы имевшем место ударе России по одной из больниц на Украине. "Вы кое-что увидите", — сказал он в пятницу перед вылетом в охваченный стихийным бедствием штат Техас. При этом Москва неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по объектам украинской оборонной промышленности, военного управления и связи.
https://ria.ru/20250424/tramp--2013238343.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
Трамп интригующе ответил на вопрос о якобы ударе по украинской больнице

Трамп в ответ на вопрос об ударах РФ по Украине заявил, что кое-что произойдет

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы имевшем место ударе России по одной из больниц на Украине.
"Вы кое-что увидите", — сказал он в пятницу перед вылетом в охваченный стихийным бедствием штат Техас.
При этом Москва неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по объектам украинской оборонной промышленности, военного управления и связи.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
Трамп заявил, что недоволен российскими ударами, якобы нанесенными по Киеву
24 апреля, 16:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаДональд Трамп
 
 
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