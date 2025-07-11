https://ria.ru/20250711/tramp-2028663684.html

Трамп интригующе ответил на вопрос о якобы ударе по украинской больнице

Трамп интригующе ответил на вопрос о якобы ударе по украинской больнице - РИА Новости, 11.07.2025

Трамп интригующе ответил на вопрос о якобы ударе по украинской больнице

Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы имевшем место ударе России по одной из... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T18:46:00+03:00

2025-07-11T18:46:00+03:00

2025-07-11T21:08:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на просьбу журналистов прокомментировать сообщения в СМИ о якобы имевшем место ударе России по одной из больниц на Украине. "Вы кое-что увидите", — сказал он в пятницу перед вылетом в охваченный стихийным бедствием штат Техас. При этом Москва неоднократно заявляла, что российские Вооруженные силы не наносят удары по жилым домам и объектам социальной инфраструктуры. Удары наносятся по объектам украинской оборонной промышленности, военного управления и связи.

https://ria.ru/20250424/tramp--2013238343.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп