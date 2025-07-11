https://ria.ru/20250711/tramp-2028644571.html
Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины
Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины - РИА Новости, 11.07.2025
Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада связалась с ним после объявления о новых пошлинах, и отметил, что в Оттаве восприняли эту новость "довольно... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:54:00+03:00
2025-07-11T17:54:00+03:00
2025-07-11T17:55:00+03:00
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введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада связалась с ним после объявления о новых пошлинах, и отметил, что в Оттаве восприняли эту новость "довольно спокойно". "Письмо (о пошлинах) было отправлено вчера. Они позвонили. Думаю, это было воспринято довольно спокойно", — сказал Трамп журналистам в пятницу в преддверии вылета в охваченный стихийным бедствием штат Техас. Ранее в этот день Трамп объявил, что с 1 августа США вводят 35-процентные пошлины на продукцию из Канады. При этом действующие секторальные ограничения сохранятся.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, канада, оттава, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Канада, Оттава, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины
Трамп заявил, что Оттава довольно спокойно восприняла новость о пошлинах