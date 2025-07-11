https://ria.ru/20250711/tramp-2028644571.html

Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины

Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины - РИА Новости, 11.07.2025

Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада связалась с ним после объявления о новых пошлинах, и отметил, что в Оттаве восприняли эту новость "довольно... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:54:00+03:00

2025-07-11T17:54:00+03:00

2025-07-11T17:55:00+03:00

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дональд трамп

введение трампом пошлин на импорт

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада связалась с ним после объявления о новых пошлинах, и отметил, что в Оттаве восприняли эту новость "довольно спокойно". "Письмо (о пошлинах) было отправлено вчера. Они позвонили. Думаю, это было воспринято довольно спокойно", — сказал Трамп журналистам в пятницу в преддверии вылета в охваченный стихийным бедствием штат Техас. Ранее в этот день Трамп объявил, что с 1 августа США вводят 35-процентные пошлины на продукцию из Канады. При этом действующие секторальные ограничения сохранятся.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028499052.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сша, канада, оттава, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт