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Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины - РИА Новости, 11.07.2025
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17:54 11.07.2025 (обновлено: 17:55 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/tramp-2028644571.html
Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины
Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины - РИА Новости, 11.07.2025
Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины
Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада связалась с ним после объявления о новых пошлинах, и отметил, что в Оттаве восприняли эту новость "довольно... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:54:00+03:00
2025-07-11T17:55:00+03:00
в мире
сша
канада
оттава
дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада связалась с ним после объявления о новых пошлинах, и отметил, что в Оттаве восприняли эту новость "довольно спокойно". "Письмо (о пошлинах) было отправлено вчера. Они позвонили. Думаю, это было воспринято довольно спокойно", — сказал Трамп журналистам в пятницу в преддверии вылета в охваченный стихийным бедствием штат Техас. Ранее в этот день Трамп объявил, что с 1 августа США вводят 35-процентные пошлины на продукцию из Канады. При этом действующие секторальные ограничения сохранятся.
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в мире, сша, канада, оттава, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
В мире, США, Канада, Оттава, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Трамп рассказал, как Канада отреагировала на новые пошлины

Трамп заявил, что Оттава довольно спокойно восприняла новость о пошлинах

© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Канада связалась с ним после объявления о новых пошлинах, и отметил, что в Оттаве восприняли эту новость "довольно спокойно".
"Письмо (о пошлинах) было отправлено вчера. Они позвонили. Думаю, это было воспринято довольно спокойно", — сказал Трамп журналистам в пятницу в преддверии вылета в охваченный стихийным бедствием штат Техас.
Ранее в этот день Трамп объявил, что с 1 августа США вводят 35-процентные пошлины на продукцию из Канады. При этом действующие секторальные ограничения сохранятся.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Курс Трампа вызывает негодование у африканских лидеров, пишет Bloomberg
Вчера, 09:59
 
В миреСШАКанадаОттаваДональд ТрампВведение Трампом пошлин на импорт
 
 
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