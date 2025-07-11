Рейтинг@Mail.ru
"Это невероятно". В словах Трампа о ПВО для Киева заметили странную деталь - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:26 11.07.2025 (обновлено: 12:28 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/tramp-2028534361.html
"Это невероятно". В словах Трампа о ПВО для Киева заметили странную деталь
"Это невероятно". В словах Трампа о ПВО для Киева заметили странную деталь - РИА Новости, 11.07.2025
"Это невероятно". В словах Трампа о ПВО для Киева заметили странную деталь
Обещание американского президента Дональда Трампа по Patriot для Украины предполагает поставку боеприпасов, а не целых систем, пишет издание Steigan. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:26:00+03:00
2025-07-11T12:28:00+03:00
politico
дональд трамп
украина
в мире
сша
россия
фридрих мерц
дмитрий песков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_0:117:3226:1932_1920x0_80_0_0_f6f95a7569bca71ce9cfd4504d96590c.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Обещание американского президента Дональда Трампа по Patriot для Украины предполагает поставку боеприпасов, а не целых систем, пишет издание Steigan."Вы, возможно, думаете: "Это десять полноценных стартовых площадок для ракет, выгодное предложение!" Но – хотя это может показаться невероятным – видимо, это означает конкретно десять ракет-перехватчиков, то есть боеприпасов. В этом фарсе явно прослеживается намеренная двойная игра", — говорится в материале.По словам автора статьи, если это так, то эти десять ракет тут же исчезнут при первой российской атаке. Это будет жалкое зрелище, заключил он.Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения запасов. Однако во вторник портал Axios сообщил, что Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передачи Украине.Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028488061.html
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028496876.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/08/1944591217_248:0:2979:2048_1920x0_80_0_0_c56b70421516c38ba80c7ecd00525780.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
politico, дональд трамп, украина, в мире, сша, россия, фридрих мерц, дмитрий песков, нато
Politico, Дональд Трамп, Украина, В мире, США, Россия, Фридрих Мерц, Дмитрий Песков, НАТО
"Это невероятно". В словах Трампа о ПВО для Киева заметили странную деталь

Steigan: Трамп хочет поставить Киеву только боеприпасы, а не системы Patriot

© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra SheaРакетные системы ПВО Patriot
Ракетные системы ПВО Patriot - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : U.S. Army / Sgt. Alexandra Shea
Ракетные системы ПВО Patriot. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Обещание американского президента Дональда Трампа по Patriot для Украины предполагает поставку боеприпасов, а не целых систем, пишет издание Steigan.
"Вы, возможно, думаете: "Это десять полноценных стартовых площадок для ракет, выгодное предложение!" Но – хотя это может показаться невероятным – видимо, это означает конкретно десять ракет-перехватчиков, то есть боеприпасов. В этом фарсе явно прослеживается намеренная двойная игра", — говорится в материале.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
"Риск растет". Украине сообщили неутешительные новости о России
08:26
По словам автора статьи, если это так, то эти десять ракет тут же исчезнут при первой российской атаке. Это будет жалкое зрелище, заключил он.
Газета Politico в начале июля сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину из-за истощения запасов. Однако во вторник портал Axios сообщил, что Трамп пообещал незамедлительно отправить на Украину десять зенитных ракет-перехватчиков Patriot. В четверг канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передачи Украине.
Как заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны — участницы НАТО играют с огнем, поставляя оружие Киеву.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
В США сделали неожиданное предупреждение Трампу из-за поставок Украине
09:45
 
PoliticoДональд ТрампУкраинаВ миреСШАРоссияФридрих МерцДмитрий ПесковНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала