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Политолог предположил, о чем скажет Трамп в "важном заявлении" о России - РИА Новости, 11.07.2025
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11:50 11.07.2025 (обновлено: 12:19 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/tramp-2028525700.html
Политолог предположил, о чем скажет Трамп в "важном заявлении" о России
Политолог предположил, о чем скажет Трамп в "важном заявлении" о России - РИА Новости, 11.07.2025
Политолог предположил, о чем скажет Трамп в "важном заявлении" о России
Важное заявление по России, которое президент США Дональд Трамп намерен сделать в понедельник, может заключаться в выделении военной помощи Украине, высказал... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T11:50:00+03:00
2025-07-11T12:19:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Важное заявление по России, которое президент США Дональд Трамп намерен сделать в понедельник, может заключаться в выделении военной помощи Украине, высказал мнение в разговоре с РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов. Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. "Я абсолютно уверен, что это заявление будет заключаться в том, что Трамп выделит новый пакет оружия Украине, и это будет означать выход США из мирного процесса", - сказал Родионов. Он подчеркнул, что Трамп впервые с момента своего возвращения в должность планирует воспользоваться правом на выделение помощи. По мнению эксперта, Трамп с первых дней пребывания в Белом доме занимается пиар-кампанией и пытается строить из себя миротворца. Кроме того, по мнению Родионова, Трамп до сих пор не определился в своей позиции по украинскому конфликту, его "постоянно заносит то в одну сторону, то в другую". "Он хочет Нобелевскую премию и показать, что США являются участником всех мировых процессов, и что он лично такой замечательный миротворец, который способен разруливать глобальные конфликты, которые в течение многих лет весь мир разрулить не может", - заключил Родионов. Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
https://ria.ru/20250711/ukraina-2028496876.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий родионов
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Родионов
Политолог предположил, о чем скажет Трамп в "важном заявлении" о России

Политолог Родионов: анонсированное Трампом заявление может быть о помощи Украине

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Важное заявление по России, которое президент США Дональд Трамп намерен сделать в понедельник, может заключаться в выделении военной помощи Украине, высказал мнение в разговоре с РИА Новости политолог, директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.
Агентство Рейтер сообщило в пятницу со ссылкой на источники, что Трамп планирует использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов. Позже американский президент сказал телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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"Я абсолютно уверен, что это заявление будет заключаться в том, что Трамп выделит новый пакет оружия Украине, и это будет означать выход США из мирного процесса", - сказал Родионов.
Он подчеркнул, что Трамп впервые с момента своего возвращения в должность планирует воспользоваться правом на выделение помощи.
По мнению эксперта, Трамп с первых дней пребывания в Белом доме занимается пиар-кампанией и пытается строить из себя миротворца. Кроме того, по мнению Родионова, Трамп до сих пор не определился в своей позиции по украинскому конфликту, его "постоянно заносит то в одну сторону, то в другую".
«
"Он хочет Нобелевскую премию и показать, что США являются участником всех мировых процессов, и что он лично такой замечательный миротворец, который способен разруливать глобальные конфликты, которые в течение многих лет весь мир разрулить не может", - заключил Родионов.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
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