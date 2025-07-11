https://ria.ru/20250711/tramp-2028494414.html

Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена

Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена - РИА Новости, 11.07.2025

Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена

Белый дом опубликовал сгенерированное изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена, назвав американского лидера "символом надежды". РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T09:25:00+03:00

2025-07-11T09:25:00+03:00

2025-07-11T09:41:00+03:00

в мире

сша

дональд трамп

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Белый дом опубликовал сгенерированное изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена, назвав американского лидера "символом надежды". Белый дом в мае в день франшизы "Звездные войны" публиковал изображение Трампа в образе из знаменитой киносаги. Ранее сам Трамп опубликовал сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстал в образе папы Римского. "Президентский срок Трампа. Правда, справедливость и американский путь", - говорится в тексте на изображении.

https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html

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в мире, сша, дональд трамп