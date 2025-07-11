https://ria.ru/20250711/tramp-2028494414.html
Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена
Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена - РИА Новости, 11.07.2025
Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена
Белый дом опубликовал сгенерированное изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена, назвав американского лидера "символом надежды". РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:25:00+03:00
2025-07-11T09:25:00+03:00
2025-07-11T09:41:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Белый дом опубликовал сгенерированное изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена, назвав американского лидера "символом надежды". Белый дом в мае в день франшизы "Звездные войны" публиковал изображение Трампа в образе из знаменитой киносаги. Ранее сам Трамп опубликовал сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстал в образе папы Римского. "Президентский срок Трампа. Правда, справедливость и американский путь", - говорится в тексте на изображении.
https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html
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в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена
Белый дом опубликовал сгенерированное изображение Трампа в образе супермена