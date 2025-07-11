Рейтинг@Mail.ru
Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:25 11.07.2025 (обновлено: 09:41 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/tramp-2028494414.html
Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена
Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена - РИА Новости, 11.07.2025
Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена
Белый дом опубликовал сгенерированное изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена, назвав американского лидера "символом надежды". РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T09:25:00+03:00
2025-07-11T09:41:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028495726_0:0:909:511_1920x0_80_0_0_4538706d9e08a4f8e90a39fc5b06bdf1.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Белый дом опубликовал сгенерированное изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена, назвав американского лидера "символом надежды". Белый дом в мае в день франшизы "Звездные войны" публиковал изображение Трампа в образе из знаменитой киносаги. Ранее сам Трамп опубликовал сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстал в образе папы Римского. "Президентский срок Трампа. Правда, справедливость и американский путь", - говорится в тексте на изображении.
https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028495726_0:0:909:683_1920x0_80_0_0_0567923985a0c5234923f094cbf59935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Белый дом опубликовал изображение Трампа в образе супермена

Белый дом опубликовал сгенерированное изображение Трампа в образе супермена

© The White House/XДональд Трамп в образе Супермена
Дональд Трамп в образе Супермена - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© The White House/X
Дональд Трамп в образе Супермена
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Белый дом опубликовал сгенерированное изображение президента США Дональда Трампа в образе Супермена, назвав американского лидера "символом надежды".
Белый дом в мае в день франшизы "Звездные войны" публиковал изображение Трампа в образе из знаменитой киносаги. Ранее сам Трамп опубликовал сгенерированное с помощью искусственного интеллекта изображение, на котором он предстал в образе папы Римского.
"Президентский срок Трампа. Правда, справедливость и американский путь", - говорится в тексте на изображении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Трамп нашел способ спасти Америку и Киев
08:00
 
В миреСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала