https://ria.ru/20250711/tramp-2028476449.html

"Проиграл": на Западе обрушились на Трампа после решения по Украине

"Проиграл": на Западе обрушились на Трампа после решения по Украине - РИА Новости, 11.07.2025

"Проиграл": на Западе обрушились на Трампа после решения по Украине

Провал дипломатии президента США Дональда Трампа и его более агрессивная риторика в сторону России приведут к поражению киевского режима, такое мнение выразил... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T04:08:00+03:00

2025-07-11T04:08:00+03:00

2025-07-11T04:09:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Провал дипломатии президента США Дональда Трампа и его более агрессивная риторика в сторону России приведут к поражению киевского режима, такое мнение выразил профессор Чикагского университета Джон Миршаймер в эфире YouTube-канала Judging Freedom."Трамп фактически не справился с украинской проблемой и не смог наладить отношения с Россией, как обещал. Казалось, что у него был благоприятный старт, но все пошло наперекосяк и может кончиться поражением Украины", — сказал он.По словам Миршаймера, Трамп не настолько несведущ, чтобы не помнить о выходе американских войск из Афганистана при экс-президенте США Джо Байдене."Его (Трампа. — Прим. Ред.) будут считать президентом, который проиграл Украину, и ему некого винить кроме себя самого за тот бардак, в котором он оказался", — сыронизировал профессор.Вчера агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что президент США Дональд Трамп планирует впервые за свой второй срок использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов.Пакет может включать ракеты к комплексам ПВО Patriot и ракеты средней дальности, но решение о том, что точно будет входить в выделяемую помощь, еще не принято, отмечают источники издания.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.

https://ria.ru/20250711/ukraina-2028471706.html

https://ria.ru/20250711/zayavlenie-2028475090.html

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в мире, сша, украина, россия, дональд трамп, джон миршаймер, джо байден, чикагский университет