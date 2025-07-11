США с 1 августа введут пошлины в 35% на импорт из Канады
Трамп: США с 1 августа введут пошлины в 35% на импорт из Канады
© РИА Новости / Юки Ивамура | Перейти в медиабанкФлаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США с 1 августа наложат пошлину в 35% на импорт товаров из Канады, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе.
"Начиная с 1 августа 2025 года, мы будем взимать с Канады пошлину в размере 35% с канадских товаров, отправляемых в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных тарифов... Если по какой-либо причине вы решите повысить свои пошлины, то на какую бы сумму вы ни решили их повысить, мы добавим ее к 35%, которые мы взимаем", - говорится в письме, адресованному премьеру Канады Марку Карни. Текст письма Трамп опубликовал в своей соцсети Truth Social.
Президент США отметил, что пошлина не будет взиматься если Канада и ее компании перенесут или откроют производство в США. Также США готовы изменить свою тарифную политику в случае, если Канада будет сотрудничать со своим соседом по прекращению трафика наркотика фентанил через свои границы в США, добавил американский лидер.
В конце июня Трамп заявил, что Соединённые Штаты немедленно прекращают все торговые переговоры с Канадой из-за введения этой страной налога на цифровые услуги, затрагивающего американские технологические компании.