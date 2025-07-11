https://ria.ru/20250711/tramp-2028474572.html
Трамп заявил, что НАТО заплатит за поставляемое Украине оружие
Трамп заявил, что НАТО заплатит за поставляемое Украине оружие - РИА Новости, 11.07.2025
Трамп заявил, что НАТО заплатит за поставляемое Украине оружие
Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО, членом которого является Вашингтон, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T03:29:00+03:00
2025-07-11T03:29:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что НАТО, членом которого является Вашингтон, будет платить за американское оружие, которое впоследствии альянс будет поставлять Украине."Мы поставляем оружие НАТО, и НАТО платит за это оружие на 100%. Таким образом, отправляемое нами оружие идёт в НАТО, а затем НАТО поставляет это оружие (Украине - ред.), и НАТО платит за это оружие", - заявил он телеканалу NBC.При этом американский лидер отметил, что соответствующее соглашение с НАТО было достигнуто на саммите альянса в минувшем месяце, согласно которому США "поставляют оружие НАТО, и НАТО возместит (США - ред.) полную стоимость этого оружия".Канцлер ФРГ Фридрих Мерц ранее заявил о готовности закупать системы Patriot у США для их передаче Украине, он обсуждал это с Трампом, но окончательного решения пока нет.
https://ria.ru/20250710/ssha-2028454985.html
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в мире, украина, нато
Трамп заявил, что НАТО заплатит за поставляемое Украине оружие
Трамп: НАТО заплатит за американское оружие, поставляемое Украине