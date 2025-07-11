https://ria.ru/20250711/tramp-2028473972.html

Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник

Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник - РИА Новости, 11.07.2025

Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник

Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T03:17:00+03:00

2025-07-11T03:17:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание."Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - заявил он телеканалу, который отметил, что президент отказался раскрыть подробности.Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".

https://ria.ru/20250710/tramp-2028457075.html

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россия, в мире, сша, москва, дональд трамп