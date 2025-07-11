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Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник - РИА Новости, 11.07.2025
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03:17 11.07.2025 (обновлено: 10:40 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/tramp-2028473972.html
Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник
Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник - РИА Новости, 11.07.2025
Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T03:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание."Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - заявил он телеканалу, который отметил, что президент отказался раскрыть подробности.Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
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россия, в мире, сша, москва, дональд трамп
Россия, В мире, США, Москва, Дональд Трамп
Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник

Трамп сделает важное заявление по РФ 14 июля

© AP Photo / Jacquelyn MartinДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание.
"Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - заявил он телеканалу, который отметил, что президент отказался раскрыть подробности.
Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
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