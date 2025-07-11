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Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник
Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник - РИА Новости, 11.07.2025
Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник
Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T03:17:00+03:00
2025-07-11T03:17:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил телеканалу NBC News, что в понедельник сделает важное заявление по России, но не раскрыл его содержание."Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", - заявил он телеканалу, который отметил, что президент отказался раскрыть подробности.Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Трамп добавил, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".
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Россия, В мире, США, Москва, Дональд Трамп
Трамп анонсировал важное заявление по России в понедельник
Трамп сделает важное заявление по РФ 14 июля