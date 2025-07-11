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СМИ: Трамп намерен воспользоваться правом на выделение военной помощи Киеву - РИА Новости, 11.07.2025
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00:01 11.07.2025 (обновлено: 02:10 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/tramp-2028464195.html
СМИ: Трамп намерен воспользоваться правом на выделение военной помощи Киеву
СМИ: Трамп намерен воспользоваться правом на выделение военной помощи Киеву - РИА Новости, 11.07.2025
СМИ: Трамп намерен воспользоваться правом на выделение военной помощи Киеву
Президент США Дональд Трамп планирует впервые за свой второй срок использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T00:01:00+03:00
2025-07-11T02:10:00+03:00
украина
сша
в мире
киев
дональд трамп
министерство обороны сша
politico
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует впервые за свой второй срок использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов, передает Reuters со ссылкой на источники."Президент Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения в должность направит оружие в Киев в рамках президентских полномочий, которыми часто пользовался его предшественник, сообщили в четверг два источника, знакомых с решением. Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины", — говорится в сообщении агентства.Пакет может включать ракеты к комплексам ПВО Patriot и ракеты средней дальности, но решение о том, что точно будет входить в выделяемую помощь, еще не принято, отмечают источники издания.Ситуация с военными поставками США на УкраинуВ начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
https://ria.ru/20250710/ssha-2028454985.html
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украина, сша, в мире, киев, дональд трамп, министерство обороны сша, politico
Украина, США, В мире, Киев, Дональд Трамп, Министерство обороны США, Politico
СМИ: Трамп намерен воспользоваться правом на выделение военной помощи Киеву

Reuters: Трамп впервые воспользуется правом на выделение военной помощи Украине

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп планирует впервые за свой второй срок использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на 300 миллионов долларов, передает Reuters со ссылкой на источники.
«
"Президент Дональд Трамп впервые с момента своего возвращения в должность направит оружие в Киев в рамках президентских полномочий, которыми часто пользовался его предшественник, сообщили в четверг два источника, знакомых с решением. Этот шаг свидетельствует о новом интересе президента к защите Украины", — говорится в сообщении агентства.
Ракетные системы ПВО Patriot армии США во время учений Astral Knight - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
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Вчера, 22:23
Пакет может включать ракеты к комплексам ПВО Patriot и ракеты средней дальности, но решение о том, что точно будет входить в выделяемую помощь, еще не принято, отмечают источники издания.

Ситуация с военными поставками США на Украину

В начале июля издание Politico сообщило, что Штаты прекратили отправку киевскому режиму зенитных ракет и других снарядов. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки из-за опасений, что запасы оружия на американских складах слишком сократились.
Однако меньше чем через неделю Трамп заявил, что не знает, кто разрешил приостановить военную помощь Украине. Седьмого июля глава Белого дома пообещал передать Киеву больше оружия, прежде всего — оборонительные средства. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны США.
Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки вооружений киевскому режиму не лежат в русле попыток способствовать мирному урегулированию, а наоборот, способствуют продолжению боевых действий.
Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с Министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровом в Куала-Лумпуре - РИА Новости, 1920, 10.07.2025
США не прекращали оказывать военную помощь Украине, заявил Рубио
Вчера, 15:16
 
УкраинаСШАВ миреКиевДональд ТрампМинистерство обороны СШАPolitico
 
 
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