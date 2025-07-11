https://ria.ru/20250711/tramp-2028433831.html

Трамп нашел способ спасти Америку и Киев

Трамп нашел способ спасти Америку и Киев - РИА Новости, 11.07.2025

Трамп нашел способ спасти Америку и Киев

Остановка поставок американского оружия Украине ожидаемо оказалась не полнометражным фильмом, а эпизодом бесконечного сериала. Процесс разворачивается по... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T08:00:00+03:00

2025-07-11T08:00:00+03:00

2025-07-11T09:22:00+03:00

украина

сша

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фридрих мерц

ангела меркель

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евросоюз

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Остановка поставок американского оружия Украине ожидаемо оказалась не полнометражным фильмом, а эпизодом бесконечного сериала. Процесс разворачивается по законам дурной мыльной оперы: со смакованием мельчайших подробностей, затянуто, путано — так, чтобы эта музыка была вечной.Сперва Вашингтон дал понять, что поставки оружия остановил не президент Трамп, а министр обороны Хегсет и не одной Украине, а всем, кому оно шло. Затем это опроверг сам Трамп, сказав, что такие решения может принимать только лично президент США, а не его подчиненные. Затем он же себя дополнил, что остановил поставки конкретно Украине в расчете на то, что российский президент Путин объявит в ответ перемирие.Это все только в рамках одного эпизода. Потом Путин перемирие не объявил — и начался следующий. Трамп объявил, что раздосадован разговором с Путиным и возобновляет поставки оружия Киева, потому что Украина должна быть способна постоять за себя. Вскоре выяснилось, что американского оружия Киеву идет сильно меньше, чем раньше. Прекращение поставок было полное, возобновление оказалось частичное. Госдеп тут же пожаловался, что страны ЕС не хотят передавать Зеленскому свои ракетные комплексы Patriot, в очередной раз уповая во всем на Америку.Сразу прозвучало предложение купить у США ракеты, если Киеву они так нужны. Ах, у Киева нет денег? Тогда пусть коалиция желающих (помогать Зеленскому) дает ему в долг. Либо пусть сами покупают у Соединенных Штатов ракеты и передают Зеленскому, раз он им так нужен. Или не передают. Главное — чтобы покупали.Происходящее описывается емким коротким словом: торг. Военная поддержка США вообще и поддержка Украины в частности превращены Трампом в предмет торга. Сперва американский лидер решил сторговаться с Путиным на остановку военной помощи в обмен на прекращение огня. Услышав обычный ответ про устранение первопричин конфликта, решил расторговать Украину, заставив европейцев платить за нее. Лишь бы США оставались в плюсе. Если не в дипломатическом плане (как миротворец), то в чисто финансовом. Мы ведь помним, что Америка — прежде всего.В перспективе случившуюся в начале месяца приостановку американской поддержки нельзя недооценивать. Даже если в будущем Трамп нарастит поставки ракет Киеву десятикратно, произошедшее в начале месяца — веха. Америка сбросила бремя морального долга, которое сама себе повесила на шею при Байдене. Больше никакой поддержки Украины во что бы то ни стало и чего бы то ни стоило. Америка украинцам ничего не должна. Хотят себе американских ракет — пусть платят. Не они, так их спонсоры. А если Россия не хочет, чтобы у Киева были американские ракеты... Тоже пусть договаривается.Вассалы США такой новый подход приняли безропотно и покорно. Не только Киев, с которого и взять-то нечего. Сразу же в связке с ним прозвучало "Германия" — и канцлер ФРГ Фридрих Мерц немедленно подтвердил, что Берлин готов покупать у американцев оружие для Украины. Немцы — самый богатый союзник Соединенных Штатов и в силу этого всегда были главным объектом домогательств Трампа, который именно от ФРГ в первую очередь требовал платить за американский военный зонтик. Если Ангела Меркель еще пыталась петлять, то после прокси-войны на Украине, когда немецкие и другие европейские элиты поставили на поражение России все, увильнуть от выплаты американцам дани невозможно.Пропаганда ЕС доказывает населению, что, защищая режим Зеленского, Европа защищает себя. Если так, то отсюда неизбежный логический вывод: Трамп заставил союзников по НАТО платить за свою защиту. Америка готова давать ракеты в обмен на что-то, а не потому, что она кому-то что-то должна. Америка никому ничего не должна. Трамп заменил пятую статью устава Североатлантического альянса биржей военной помощи, на которой военно-политическую услугу или товар получает тот, кто даст США лучшую цену. Далее Германия, Польша, страны Прибалтики и другие союзники по НАТО будут участвовать в торгах на этой бирже уже без Украины.

https://ria.ru/20250710/rubio-2028376514.html

https://ria.ru/20250710/nato-2028154647.html

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украина

сша

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украина, сша, киев, фридрих мерц, ангела меркель, нато, евросоюз, государственный департамент сша, аналитика