https://ria.ru/20250711/tomat-2028626330.html

Июльская подкормка томатов: как увеличить урожай и количество завязей

Июльская подкормка томатов: как увеличить урожай и количество завязей - РИА Новости, 11.07.2025

Июльская подкормка томатов: как увеличить урожай и количество завязей

Июль — переломный момент в выращивании томатов, когда судьба урожая буквально висит на волоске. В этот период растения совершают важнейший физиологический... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T19:00:00+03:00

2025-07-11T19:00:00+03:00

2025-07-11T19:00:00+03:00

помидоры

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Июль — переломный момент в выращивании томатов, когда судьба урожая буквально висит на волоске. В этот период растения совершают важнейший физиологический переход от наращивания вегетативной массы к репродуктивной фазе — активному цветению и плодообразованию. Именно сейчас ваши томатные кусты как никогда нуждаются в грамотной и своевременной поддержке.Почему именно в июле все решается?Главный парадокс июльского ухода заключается в том, что внешне крепкие, здоровые растения могут дать скудный урожай, если не скорректировать их питание. Ведь требования томатов к минеральному составу в период цветения и плодоношения кардинально отличаются от тех, что были актуальны в начале вегетации.Калий — настоящий "дирижер" июльских подкормок. Этот макроэлемент выполняет в растении несколько жизненно важных функций: регулирует водный баланс — помогает томатам экономно расходовать влагу в жаркую погоду; активизирует ферментные системы — способствует преобразованию питательных веществ в сахара и витамины; укрепляет сосудистую систему — улучшает транспорт питательных веществ от корней к плодам; повышает стрессоустойчивость— защищает растения от температурных перепадов и болезней.Особенно критичен калий в момент массового цветения — без его достаточного количества значительная часть цветков просто не превратится в завязи. Более того, даже сформировавшиеся плоды при дефиците этого элемента развиваются медленнее, остаются мелкими и не набирают характерного для сорта вкуса.Опытные огородники называют июльские подкормки "инвестициями в качество урожая". Ведь именно в этот период закладываются не только количественные, но и качественные характеристики будущих помидоров — их размер, мясистость, содержание сахаров и ароматических веществ.Однако один лишь калий не сможет обеспечить полноценное развитие растений. Грамотная июльская подкормка должна представлять собой сбалансированный "коктейль" из макро- и микроэлементов, каждый из которых вносит свой вклад в формирование урожая.Фосфор (P) остается ключевым игроком в питании томатов даже в период плодоношения, хотя его роль существенно меняется. Если в начале вегетации этот элемент работал преимущественно на развитие корневой системы, то теперь он выполняет более тонкие, но не менее важные функции. В июльский период фосфор превращается в своеобразного энергетического диспетчера — он участвует в процессах переноса энергии внутри растения, что особенно критично при формировании многочисленных завязей. Без достаточного фосфорного питания даже внешне благополучные кусты могут демонстрировать слабое плодообразование — цветки будут опадать, а завязавшиеся плоды развиваться медленно и неравномерно.Эффективные схемы подкормки томатов в июлеВ июле томаты подкармливают каждые 10-14 дней, сочетая корневые и внекорневые методы.Минеральные удобрения (под корень): Монофосфат калия — 10-15 г/10 л воды, идеальный источник фосфора и калия, сульфат калия — 15-20 г/10 л, чистый калий без хлора, суперфосфат — 1 ст.л./10 л, его нужно предварительно замочить в горячей воде, специальные комплексы (NPK 5-10-15 и аналоги)Органические подкормки: зольный настой, 2 стакана золы на 10 л воды, настоять следует сутки, гумат калия и фосфорно-калийные удобрения, травяной настой, например, крапива, окопник — только в начале июля, сильно разбавленный 1:20.Внекорневые обработки: борная кислота, 1-2 г/10 л — для лучшего завязывания, сульфат магния, 10-15 г/10 л — против пожелтения листьев, монофосфат калия, 5-7 г/10 л — быстрая подпитка, хелатные комплексы — полный набор микроэлементовВажно: внекорневые подкормки проводить утром/вечером, чередовать с корневыми. Азотные подкормки минимизировать.Последние рекомендацииВ разгар лета, когда томаты активно плодоносят, особенно важен сбалансированный подход к питанию растений. Именно сейчас закладывается не только количество, но и качество будущего урожая — вкус, аромат и внешний вид плодов.Перед внесением удобрений обязательно полейте растения теплой отстоянной водой. Это подготовит корневую систему, обеспечит равномерное распределение питательных веществ и предотвращает возможные ожоги. При корневых подкормках учитывайте возраст растений, сорт и условия выращивания, тщательно дозируя питательные растворы.Внекорневые обработки проводите особенно аккуратно, равномерно нанося раствор на нижнюю сторону листьев, где расположены устьица. Избегайте хлорсодержащих удобрений, свежей органики и чистых азотных подкормок, которые могут навредить растениям в этот период. Все работы выполняйте утром или вечером.Регулярно осматривайте растения — их внешний вид лучший индикатор правильности ухода. Лучше вносить удобрения чаще, но меньшими дозами. Такой подход обеспечит обильное цветение, дружное образование завязей и равномерное созревание плодов с отличными вкусовыми качествами.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

помидоры