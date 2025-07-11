https://ria.ru/20250711/teplokhod-2028684252.html

В Нижнем Новгороде спустили на воду первое круизное судно проекта "Карелия"

В Нижнем Новгороде спустили на воду первое круизное судно проекта "Карелия" - РИА Новости, 11.07.2025

В Нижнем Новгороде спустили на воду первое круизное судно проекта "Карелия"

Первое круизное судно проекта "Карелия" - "Николай Жарков" - спустили на воду в Нижнем Новгороде на территории завода "Красное Сормово" (входит в Объединенную... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T21:00:00+03:00

2025-07-11T21:00:00+03:00

2025-07-11T21:00:00+03:00

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Первое круизное судно проекта "Карелия" - "Николай Жарков" - спустили на воду в Нижнем Новгороде на территории завода "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает корреспондент РИА Новости с церемонии. Закладка судна состоялась 28 апреля 2023 года. В эксплуатацию новый теплоход выйдет весной 2026 года и совершит более 20 круизов. Судно смешанного плавания "река-море" будет эксплуатироваться в Каспийском, Азовском, Черном, Белом, Балтийском морях и на внутренних водных путях России. Четырехпалубный теплоход "Николай Жарков" по уровню комфорта будет соответствовать пятизвездочному отелю. На выбор туристов предлагаются к бронированию 88 кают в различных категориях, большинство из которых оснащены балконами. Кроме того, на борту теплоходов "Карелия" будет открытый бассейн с теплой водой на прогулочной палубе. Помимо открытого бассейна здесь будут располагаться солярий под открытым небом, амфитеатр и летний кинотеатр, зона отдыха под раздвижным тентом, площадка для мероприятий, бар 360 градусов. Также предусмотрены на борту винная библиотека, музыкальный салон, фитнес-зал с панорамными окнами, СПА-зона с финской сауной, фермерской баней и массажными салонами, детская комната с профессиональными аниматорами, игротека с большим экраном и приставкой для видеоигр. В навигацию 2026 года теплоход "Николай Жарков" совершит более 20 круизов продолжительностью от 3 до 15 дней.

https://ria.ru/20250410/moskva-2010437960.html

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Наталья Макарова

новости - туризм, нижний новгород, балтийское море, россия, красное сормово, объединенная судостроительная корпорация