https://ria.ru/20250711/teplokhod-2028684252.html
В Нижнем Новгороде спустили на воду первое круизное судно проекта "Карелия"
В Нижнем Новгороде спустили на воду первое круизное судно проекта "Карелия" - РИА Новости, 11.07.2025
В Нижнем Новгороде спустили на воду первое круизное судно проекта "Карелия"
Первое круизное судно проекта "Карелия" - "Николай Жарков" - спустили на воду в Нижнем Новгороде на территории завода "Красное Сормово" (входит в Объединенную... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T21:00:00+03:00
2025-07-11T21:00:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Первое круизное судно проекта "Карелия" - "Николай Жарков" - спустили на воду в Нижнем Новгороде на территории завода "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает корреспондент РИА Новости с церемонии. Закладка судна состоялась 28 апреля 2023 года. В эксплуатацию новый теплоход выйдет весной 2026 года и совершит более 20 круизов. Судно смешанного плавания "река-море" будет эксплуатироваться в Каспийском, Азовском, Черном, Белом, Балтийском морях и на внутренних водных путях России. Четырехпалубный теплоход "Николай Жарков" по уровню комфорта будет соответствовать пятизвездочному отелю. На выбор туристов предлагаются к бронированию 88 кают в различных категориях, большинство из которых оснащены балконами. Кроме того, на борту теплоходов "Карелия" будет открытый бассейн с теплой водой на прогулочной палубе. Помимо открытого бассейна здесь будут располагаться солярий под открытым небом, амфитеатр и летний кинотеатр, зона отдыха под раздвижным тентом, площадка для мероприятий, бар 360 градусов. Также предусмотрены на борту винная библиотека, музыкальный салон, фитнес-зал с панорамными окнами, СПА-зона с финской сауной, фермерской баней и массажными салонами, детская комната с профессиональными аниматорами, игротека с большим экраном и приставкой для видеоигр. В навигацию 2026 года теплоход "Николай Жарков" совершит более 20 круизов продолжительностью от 3 до 15 дней.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, нижний новгород, балтийское море, россия, красное сормово, объединенная судостроительная корпорация
Туризм, Новости - Туризм, Нижний Новгород, Балтийское море, Россия, Красное Сормово, Объединенная судостроительная корпорация
В Нижнем Новгороде спустили на воду первое круизное судно проекта "Карелия"
Новый круизный теплоход "Николай Жарков" спустили на воду в Нижнем Новгороде
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 июл - РИА Новости. Первое круизное судно проекта "Карелия" - "Николай Жарков" - спустили на воду в Нижнем Новгороде на территории завода "Красное Сормово" (входит в Объединенную судостроительную корпорацию), передает корреспондент РИА Новости с церемонии.
Закладка судна состоялась 28 апреля 2023 года. В эксплуатацию новый теплоход выйдет весной 2026 года и совершит более 20 круизов. Судно смешанного плавания "река-море" будет эксплуатироваться в Каспийском, Азовском, Черном, Белом, Балтийском морях
и на внутренних водных путях России
.
Четырехпалубный теплоход "Николай Жарков" по уровню комфорта будет соответствовать пятизвездочному отелю. На выбор туристов предлагаются к бронированию 88 кают в различных категориях, большинство из которых оснащены балконами.
Кроме того, на борту теплоходов "Карелия" будет открытый бассейн с теплой водой на прогулочной палубе. Помимо открытого бассейна здесь будут располагаться солярий под открытым небом, амфитеатр и летний кинотеатр, зона отдыха под раздвижным тентом, площадка для мероприятий, бар 360 градусов. Также предусмотрены на борту винная библиотека, музыкальный салон, фитнес-зал с панорамными окнами, СПА-зона с финской сауной, фермерской баней и массажными салонами, детская комната с профессиональными аниматорами, игротека с большим экраном и приставкой для видеоигр.
В навигацию 2026 года теплоход "Николай Жарков" совершит более 20 круизов продолжительностью от 3 до 15 дней.