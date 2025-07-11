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Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде
Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде - РИА Новости, 11.07.2025
Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде
В Таиланде арестовали 20-летнего гражданина России Дмитрия Пупышева по подозрению в наркоторговле, передает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T20:37:00+03:00
2025-07-11T20:37:00+03:00
2025-07-11T20:37:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Таиланде арестовали 20-летнего гражданина России Дмитрия Пупышева по подозрению в наркоторговле, передает Telegram-канал SHOT."Тайские правоохранители накрыли квартиру наркобарыг, где задержали 20-летнего россиянина Дмитрия Пупышева и двух его тайских подельников — 23-летнего Сиравита и 24-летнего Тханакрита", — говорится в публикации.Сообщается, что по местным законам Дмитрию грозит до 15 лет тюрьмы, а в случае признания виновным в сбыте наркотиков возможна смертная казнь.По сообщению тайской газеты Khaosod, при обыске были изъяты кетамин, экстази и другие запрещенные вещества растительного и синтетического происхождения, а анализы подтвердили наличие наркотических веществ в организме всех троих задержанных.Ранее в марте газета Bangkok Post сообщила, что на таиландском острое Пханган арестовали гражданина России Владислава Кленова по обвинению в хранении наркотиков.О похожем случае написал индонезийский портал Jakarta Globe в декабре прошлого года, когда власти острова Бали задержали россиянина Евгения Карамышева за попытку распространения семи видов наркотиков, ему грозит смертная казнь.
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таиланд, россия, бали, в мире, пхукет (остров)
Таиланд, Россия, Бали, В мире, Пхукет (остров)
Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде
SHOT: арестованному в Таиланде россиянину грозит смертная казнь за наркоторговлю