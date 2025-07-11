https://ria.ru/20250711/tailand-2028680666.html

Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде

Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде - РИА Новости, 11.07.2025

Россиянину грозит смертная казнь в Таиланде

В Таиланде арестовали 20-летнего гражданина России Дмитрия Пупышева по подозрению в наркоторговле, передает Telegram-канал SHOT. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T20:37:00+03:00

2025-07-11T20:37:00+03:00

2025-07-11T20:37:00+03:00

таиланд

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. В Таиланде арестовали 20-летнего гражданина России Дмитрия Пупышева по подозрению в наркоторговле, передает Telegram-канал SHOT."Тайские правоохранители накрыли квартиру наркобарыг, где задержали 20-летнего россиянина Дмитрия Пупышева и двух его тайских подельников — 23-летнего Сиравита и 24-летнего Тханакрита", — говорится в публикации.Сообщается, что по местным законам Дмитрию грозит до 15 лет тюрьмы, а в случае признания виновным в сбыте наркотиков возможна смертная казнь.По сообщению тайской газеты Khaosod, при обыске были изъяты кетамин, экстази и другие запрещенные вещества растительного и синтетического происхождения, а анализы подтвердили наличие наркотических веществ в организме всех троих задержанных.Ранее в марте газета Bangkok Post сообщила, что на таиландском острое Пханган арестовали гражданина России Владислава Кленова по обвинению в хранении наркотиков.О похожем случае написал индонезийский портал Jakarta Globe в декабре прошлого года, когда власти острова Бали задержали россиянина Евгения Карамышева за попытку распространения семи видов наркотиков, ему грозит смертная казнь.

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https://ria.ru/20250702/sheremetevo-2026709149.html

https://ria.ru/20250604/tailand-2020810263.html

таиланд

россия

бали

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