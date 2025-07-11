https://ria.ru/20250711/t-bank-2028635285.html

Т-Банк попросил суд лишить Deutsche Telekom двух брендов

Т-Банк попросил суд лишить Deutsche Telekom двух брендов - РИА Новости, 11.07.2025

Т-Банк попросил суд лишить Deutsche Telekom двух брендов

Т-Банк просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России принадлежащих немецкому оператору Deutsche Telekom международных... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T17:39:00+03:00

2025-07-11T17:39:00+03:00

2025-07-11T17:39:00+03:00

экономика

технологии

россия

бонн

deutsche telekom

t-mobile

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978715708_0:285:2827:1875_1920x0_80_0_0_970f2da92270b9f3e9134246556f7162.jpg

МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Т-Банк просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России принадлежащих немецкому оператору Deutsche Telekom международных товарных знаков "Т-Мобайл" и T-Mobile, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости. По мнению истца, правообладателем эти товарные знаки в РФ не используются. Т-Банк просит отменить регистрацию брендов для трех классов услуг, включающих, например, разработку программного обеспечения, финансовые услуги, управление недвижимостью, рекламу, и четырех классов товаров, включающих драгоценные металлы, ювелирные изделия, изделия из кожи, сундуки, одежду, обувь, головные уборы и другое. В то же время притязания истца не распространяются на такие товары, как научные приборы и инструменты, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных, игры и игрушки, пиво, безалкогольные напитки, и такие услуги, как телекоммуникации. Иск Т-Банка поступил в суд 7 июля. Он пока оставлен без движения, так как истец не приложил к исковому заявлению справку о юридическом статусе ответчика. Устранить нарушение банк должен до 11 августа. Международные товарные знаки T-Mobile и "Т-Мобайл" были зарегистрированы концерном Deutsche Telekom в 2005 и 2006 годах. Deutsche Telekom – немецкий телекомуникационный холдинг со штаб-квартирой в Бонне. Международное аналитическое агентство Brand Finance в своем докладе в феврале 2024 года назвало бренд Deutsche Telekom, стоимость которого составила 73,3 миллиарда долларов, самым дорогим телекоммуникационным брендом в мире.

https://ria.ru/20250514/sud-2017003634.html

https://ria.ru/20250701/sud-2026579731.html

россия

бонн

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, бонн, deutsche telekom, t-mobile