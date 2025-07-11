Т-Банк попросил суд лишить Deutsche Telekom двух брендов
Т-Банк просит суд лишить немецкий Deutsche Telekom брендов "Т-Мобайл" и T-Mobile
Банкомат Т-Банка. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Т-Банк просит Суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить правовую охрану в России принадлежащих немецкому оператору Deutsche Telekom международных товарных знаков "Т-Мобайл" и T-Mobile, говорится в материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
По мнению истца, правообладателем эти товарные знаки в РФ не используются. Т-Банк просит отменить регистрацию брендов для трех классов услуг, включающих, например, разработку программного обеспечения, финансовые услуги, управление недвижимостью, рекламу, и четырех классов товаров, включающих драгоценные металлы, ювелирные изделия, изделия из кожи, сундуки, одежду, обувь, головные уборы и другое.
В то же время притязания истца не распространяются на такие товары, как научные приборы и инструменты, аппаратура для записи, передачи, воспроизведения или обработки звука, изображений или данных, игры и игрушки, пиво, безалкогольные напитки, и такие услуги, как телекоммуникации.
Иск Т-Банка поступил в суд 7 июля. Он пока оставлен без движения, так как истец не приложил к исковому заявлению справку о юридическом статусе ответчика. Устранить нарушение банк должен до 11 августа.
Международные товарные знаки T-Mobile и "Т-Мобайл" были зарегистрированы концерном Deutsche Telekom в 2005 и 2006 годах.
Deutsche Telekom – немецкий телекомуникационный холдинг со штаб-квартирой в Бонне. Международное аналитическое агентство Brand Finance в своем докладе в феврале 2024 года назвало бренд Deutsche Telekom, стоимость которого составила 73,3 миллиарда долларов, самым дорогим телекоммуникационным брендом в мире.