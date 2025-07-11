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Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем - РИА Новости, 11.07.2025
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15:34 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/svyaz-2028591567.html
Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем
Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем - РИА Новости, 11.07.2025
Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о важности сохранения открытых каналов связи между двумя странами,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:34:00+03:00
2025-07-11T15:34:00+03:00
в мире
сша
китай
куала-лумпур
ван и (политик)
марко рубио
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о важности сохранения открытых каналов связи между двумя странами, говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс. "Госсекретарь Рубио подчеркнул важность поддержания каналов коммуникации", — отметила Брюс, чье заявление обнародовало американское дипведомство. Встреча состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. По её словам, контакты прошли в конструктивной и прагматичной атмосфере. Стороны договорились изучить возможности для потенциального сотрудничества, одновременно стремясь к управлению имеющимися разногласиями. Как отмечается, Рубио также призвал китайскую сторону продолжить обсуждение широкого круга двусторонних вопросов и затронул темы регионального и глобального значения.
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в мире, сша, китай, куала-лумпур, ван и (политик), марко рубио
В мире, США, Китай, Куала-Лумпур, Ван И (политик), Марко Рубио
Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем

Рубио на встрече с Ван И отметил важность сохранения каналов связи США и Китая

© AP Photo / Mandel NganМарко Рубио и Ван И
Марко Рубио и Ван И - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© AP Photo / Mandel Ngan
Марко Рубио и Ван И
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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о важности сохранения открытых каналов связи между двумя странами, говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс.
"Госсекретарь Рубио подчеркнул важность поддержания каналов коммуникации", — отметила Брюс, чье заявление обнародовало американское дипведомство. Встреча состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре.
По её словам, контакты прошли в конструктивной и прагматичной атмосфере. Стороны договорились изучить возможности для потенциального сотрудничества, одновременно стремясь к управлению имеющимися разногласиями.
Как отмечается, Рубио также призвал китайскую сторону продолжить обсуждение широкого круга двусторонних вопросов и затронул темы регионального и глобального значения.
Марко Рубио и Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
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Вчера, 13:19
 
В миреСШАКитайКуала-ЛумпурВан И (политик)Марко Рубио
 
 
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