https://ria.ru/20250711/svyaz-2028591567.html
Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем
Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем - РИА Новости, 11.07.2025
Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем
Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о важности сохранения открытых каналов связи между двумя странами,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:34:00+03:00
2025-07-11T15:34:00+03:00
2025-07-11T15:34:00+03:00
в мире
сша
китай
куала-лумпур
ван и (политик)
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028590910_0:114:3072:1842_1920x0_80_0_0_d002f6973fb7c557148a299976b6c2d7.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о важности сохранения открытых каналов связи между двумя странами, говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс. "Госсекретарь Рубио подчеркнул важность поддержания каналов коммуникации", — отметила Брюс, чье заявление обнародовало американское дипведомство. Встреча состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. По её словам, контакты прошли в конструктивной и прагматичной атмосфере. Стороны договорились изучить возможности для потенциального сотрудничества, одновременно стремясь к управлению имеющимися разногласиями. Как отмечается, Рубио также призвал китайскую сторону продолжить обсуждение широкого круга двусторонних вопросов и затронул темы регионального и глобального значения.
https://ria.ru/20250711/razgovor-2028549339.html
сша
китай
куала-лумпур
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028590910_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_6b5ff1a3aed076c9fe703510fc4971a4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, китай, куала-лумпур, ван и (политик), марко рубио
В мире, США, Китай, Куала-Лумпур, Ван И (политик), Марко Рубио
Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем
Рубио на встрече с Ван И отметил важность сохранения каналов связи США и Китая