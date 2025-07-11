https://ria.ru/20250711/svyaz-2028591567.html

Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем

Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем - РИА Новости, 11.07.2025

Рубио подчеркнул важность сохранения каналов связи между США и Китаем

Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о важности сохранения открытых каналов связи между двумя странами,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:34:00+03:00

2025-07-11T15:34:00+03:00

2025-07-11T15:34:00+03:00

в мире

сша

китай

куала-лумпур

ван и (политик)

марко рубио

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ВАШИНГТОН, 11 июл – РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио на встрече с министром иностранных дел Китая Ван И заявил о важности сохранения открытых каналов связи между двумя странами, говорится в распространенном в пятницу заявлении официального представителя госдепартамента Тэмми Брюс. "Госсекретарь Рубио подчеркнул важность поддержания каналов коммуникации", — отметила Брюс, чье заявление обнародовало американское дипведомство. Встреча состоялась в пятницу на полях мероприятий по линии АСЕАН в Куала-Лумпуре. По её словам, контакты прошли в конструктивной и прагматичной атмосфере. Стороны договорились изучить возможности для потенциального сотрудничества, одновременно стремясь к управлению имеющимися разногласиями. Как отмечается, Рубио также призвал китайскую сторону продолжить обсуждение широкого круга двусторонних вопросов и затронул темы регионального и глобального значения.

https://ria.ru/20250711/razgovor-2028549339.html

сша

китай

куала-лумпур

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в мире, сша, китай, куала-лумпур, ван и (политик), марко рубио