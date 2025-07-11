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МО России сообщило о количестве техники в центре изучения трофеев - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
16:42 11.07.2025 (обновлено: 16:45 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/svo-2028611251.html
МО России сообщило о количестве техники в центре изучения трофеев
МО России сообщило о количестве техники в центре изучения трофеев - РИА Новости, 11.07.2025
МО России сообщило о количестве техники в центре изучения трофеев
Более 30 единиц различной зарубежной техники находятся в распоряжении центра группировки войск "Днепр" по сбору и изучению трофеев, сообщило в пятницу... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T16:42:00+03:00
2025-07-11T16:45:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
андрей белоусов
общество
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 30 единиц различной зарубежной техники находятся в распоряжении центра группировки войск "Днепр" по сбору и изучению трофеев, сообщило в пятницу Минобороны РФ.Министр обороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач воинскими частями "Днепра" в зоне проведения специальной военной операции."Командующий группировкой поблагодарил министра обороны РФ за возможность создать центр по сбору и изучению трофейной техники, на котором выполняют задачи военные специалисты и представители промышленности. В настоящее время в центре находятся больше 30 единиц различной техники зарубежного производства", - говорится в сообщении российского министерства.
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россия, андрей белоусов, общество
Россия, Специальная военная операция на Украине, Андрей Белоусов, Общество
МО России сообщило о количестве техники в центре изучения трофеев

МО России: в центре изучения трофеев находится более 30 единиц техники

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкТрофейный танк
Трофейный танк - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Трофейный танк. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 30 единиц различной зарубежной техники находятся в распоряжении центра группировки войск "Днепр" по сбору и изучению трофеев, сообщило в пятницу Минобороны РФ.
Министр обороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач воинскими частями "Днепра" в зоне проведения специальной военной операции.
"Командующий группировкой поблагодарил министра обороны РФ за возможность создать центр по сбору и изучению трофейной техники, на котором выполняют задачи военные специалисты и представители промышленности. В настоящее время в центре находятся больше 30 единиц различной техники зарубежного производства", - говорится в сообщении российского министерства.
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