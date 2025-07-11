https://ria.ru/20250711/svo-2028611251.html

МО России сообщило о количестве техники в центре изучения трофеев

МО России сообщило о количестве техники в центре изучения трофеев - РИА Новости, 11.07.2025

МО России сообщило о количестве техники в центре изучения трофеев

Более 30 единиц различной зарубежной техники находятся в распоряжении центра группировки войск "Днепр" по сбору и изучению трофеев, сообщило в пятницу... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T16:42:00+03:00

2025-07-11T16:42:00+03:00

2025-07-11T16:45:00+03:00

россия

специальная военная операция на украине

андрей белоусов

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Более 30 единиц различной зарубежной техники находятся в распоряжении центра группировки войск "Днепр" по сбору и изучению трофеев, сообщило в пятницу Минобороны РФ.Министр обороны России Андрей Белоусов проверил ход выполнения боевых задач воинскими частями "Днепра" в зоне проведения специальной военной операции."Командующий группировкой поблагодарил министра обороны РФ за возможность создать центр по сбору и изучению трофейной техники, на котором выполняют задачи военные специалисты и представители промышленности. В настоящее время в центре находятся больше 30 единиц различной техники зарубежного производства", - говорится в сообщении российского министерства.

https://ria.ru/20250711/belousov-2028611107.html

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россия, андрей белоусов, общество