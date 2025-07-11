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Суд 17 июля рассмотрит дело замглавы управления Минобороны Шестерова - РИА Новости, 11.07.2025
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17:28 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sud-2028626822.html
Суд 17 июля рассмотрит дело замглавы управления Минобороны Шестерова
Суд 17 июля рассмотрит дело замглавы управления Минобороны Шестерова - РИА Новости, 11.07.2025
Суд 17 июля рассмотрит дело замглавы управления Минобороны Шестерова
Одинцовский гарнизонный военный суд 17 июля приступит к рассмотрению дела замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T17:28:00+03:00
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павел попов (генерал)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд 17 июля приступит к рассмотрению дела замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в суде. "Заседание назначено на 17 июля 10.00", - сказали в суде. Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей. Дело Ахмедова будет рассмотрено в Одинцовском городском суде 14 июля. Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве. Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
https://ria.ru/20250701/sud-2026619280.html
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происшествия, россия, павел попов (генерал), патриот
Происшествия, Россия, Павел Попов (генерал), Патриот
Суд 17 июля рассмотрит дело замглавы управления Минобороны Шестерова

Суд 17 июля приступит к рассмотрению дела генерала Шестерова о мошенничестве

© Фото : Минобороны РоссииГенерал-майор Владимир Шестеров
Генерал-майор Владимир Шестеров - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© Фото : Минобороны России
Генерал-майор Владимир Шестеров. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Одинцовский гарнизонный военный суд 17 июля приступит к рассмотрению дела замначальника главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майора Владимира Шестерова о мошенничестве на 25 миллионов рублей и служебном подлоге, сообщили РИА Новости в суде.
"Заседание назначено на 17 июля 10.00", - сказали в суде.
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Следствием установлено, что в 2022–2024 годах бывший замминистра обороны Павел Попов, Шестеров и директор парка "Патриот" Вячеслав Ахмедов вносили в документы ложные сведения о выполненных строительных работах в парке и таким образом похитили более 25 миллионов рублей.
Дело Ахмедова будет рассмотрено в Одинцовском городском суде 14 июля.
Ахмедов и Шестеров обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере и служебного подлога (часть 4 статьи 159 и часть 2 статьи 292 УК РФ). В ходе предварительного следствия они признали вину в совершении преступлений в полном объеме и заключили досудебные соглашения о сотрудничестве.
Расследование уголовного дела в отношении Попова, обвиняемого в мошенничестве, служебном подлоге, превышении должностных полномочий, незаконном обороте оружия, продолжается.
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