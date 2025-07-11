https://ria.ru/20250711/sud-2028553752.html

Суд заблокировал сайты по продаже животных, запрещенных к содержанию

Суд заблокировал сайты по продаже животных, запрещенных к содержанию - РИА Новости, 11.07.2025

Суд заблокировал сайты по продаже животных, запрещенных к содержанию

Люблинский суд Москвы заблокировал сайты по продаже животных, которых запрещено держать дома, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T13:46:00+03:00

2025-07-11T13:46:00+03:00

2025-07-11T13:46:00+03:00

москва

основной государственный экзамен (огэ)

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Люблинский суд Москвы заблокировал сайты по продаже животных, которых запрещено держать дома, сообщили РИА Новости в суде. "Судом установлено, что на интернет-сайтах содержались сведения о продаже животных, запрещённых к содержанию на территории Российской Федерации", - сказали в суде. С соответствующим иском в суд обратился прокурор - он просил признать информацию запрещенной к распространению. В список запрещенных к содержанию животных входят, например, кобры и другие ядовитые змеи, скорпионы, хищные животные, некоторые виды обезьян, ядовитые пауки, росомахи.

https://ria.ru/20250513/zhivotnye-2016611767.html

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москва, основной государственный экзамен (огэ), общество