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Суд заблокировал сайты по продаже животных, запрещенных к содержанию - РИА Новости, 11.07.2025
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13:46 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sud-2028553752.html
Суд заблокировал сайты по продаже животных, запрещенных к содержанию
Суд заблокировал сайты по продаже животных, запрещенных к содержанию - РИА Новости, 11.07.2025
Суд заблокировал сайты по продаже животных, запрещенных к содержанию
Люблинский суд Москвы заблокировал сайты по продаже животных, которых запрещено держать дома, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T13:46:00+03:00
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москва
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Люблинский суд Москвы заблокировал сайты по продаже животных, которых запрещено держать дома, сообщили РИА Новости в суде. "Судом установлено, что на интернет-сайтах содержались сведения о продаже животных, запрещённых к содержанию на территории Российской Федерации", - сказали в суде. С соответствующим иском в суд обратился прокурор - он просил признать информацию запрещенной к распространению. В список запрещенных к содержанию животных входят, например, кобры и другие ядовитые змеи, скорпионы, хищные животные, некоторые виды обезьян, ядовитые пауки, росомахи.
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москва, основной государственный экзамен (огэ), общество
Москва, Основной государственный экзамен (ОГЭ), Общество
Суд заблокировал сайты по продаже животных, запрещенных к содержанию

Суд в Москве заблокировал сайты по продаже запрещенных к содержанию животных

© РИА Новости / Дмитрий ДебабовСкорпион
Скорпион - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Дебабов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Люблинский суд Москвы заблокировал сайты по продаже животных, которых запрещено держать дома, сообщили РИА Новости в суде.
"Судом установлено, что на интернет-сайтах содержались сведения о продаже животных, запрещённых к содержанию на территории Российской Федерации", - сказали в суде.
С соответствующим иском в суд обратился прокурор - он просил признать информацию запрещенной к распространению.
В список запрещенных к содержанию животных входят, например, кобры и другие ядовитые змеи, скорпионы, хищные животные, некоторые виды обезьян, ядовитые пауки, росомахи.
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