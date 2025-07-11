Суд оставил под стражей третьего фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге
Суд не выпустил из СИЗО фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге Лалаева
© РИА Новости / Ирина Семенова | Перейти в медиабанкШахин Лалаев, проходящий обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушениях прошлых лет на заседании суда в Екатеринбурге
Шахин Лалаев, проходящий обвиняемым по уголовному делу об убийствах и покушениях прошлых лет на заседании суда в Екатеринбурге
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд не выпустил из СИЗО фигуранта дела о преступной группе в Екатеринбурге Шахина Лалаева, сообщила пресс-служба суда.
Как уточняют в инстанции, адвокат Лалаева просил изменить меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей.
"Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу. Лалаев будет находиться под стражей по 19 июля", – говорится в сообщении.
По данным объединенной пресс-службы судов региона, меру пресечения в виде ареста до 19 июля обжаловали защитники семи из восьми фигурантов дела. В четверг облсуд оставил в силе арест Аяза Сафарова, а жалобу Акифа Сафарова вернул в райсуд из-за "процессуальных моментов". В пятницу была отклонена жалоба и на арест Ахлимана Гянджиева.
Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах.
Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".