https://ria.ru/20250711/sud-2028525483.html

Суд оставил под стражей третьего фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге

Суд оставил под стражей третьего фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге - РИА Новости, 11.07.2025

Суд оставил под стражей третьего фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге

Свердловский областной суд не выпустил из СИЗО фигуранта дела о преступной группе в Екатеринбурге Шахина Лалаева, сообщила пресс-служба суда. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T11:50:00+03:00

2025-07-11T11:50:00+03:00

2025-07-11T11:50:00+03:00

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 июл – РИА Новости. Свердловский областной суд не выпустил из СИЗО фигуранта дела о преступной группе в Екатеринбурге Шахина Лалаева, сообщила пресс-служба суда. Как уточняют в инстанции, адвокат Лалаева просил изменить меру пресечения на несвязанную с содержанием под стражей. "Суд апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, оставил постановление суда первой инстанции без изменений по существу. Лалаев будет находиться под стражей по 19 июля", – говорится в сообщении. По данным объединенной пресс-службы судов региона, меру пресечения в виде ареста до 19 июля обжаловали защитники семи из восьми фигурантов дела. В четверг облсуд оставил в силе арест Аяза Сафарова, а жалобу Акифа Сафарова вернул в райсуд из-за "процессуальных моментов". В пятницу была отклонена жалоба и на арест Ахлимана Гянджиева. Следственное управление СК РФ по Свердловской области в конце июня сообщило о задержании в Екатеринбурге участников преступной группы по делу об убийствах прошлых лет. По версии следствия, обвиняемые, "входившие в состав этнической преступной группы", причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство в столице Урала в 2001, 2010, 2011 годах. Ранее МИД Азербайджана вызвал временного поверенного в делах России в стране Петра Волоковых в связи с задержаниями в Екатеринбурге. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости вызов в МИД Азербайджана российского дипломата, заявляла, что он дал необходимые разъяснения, ситуация находится под контролем правоохранителей. По ее словам, подозреваемые являются "гражданами России, выходцами из Азербайджана".

https://ria.ru/20250703/ekaterinburg-2026882469.html

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происшествия, россия, екатеринбург, азербайджан, мария захарова, следственный комитет россии (ск рф), рейд азербайджанских силовиков в офис sputnik в баку