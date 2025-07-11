https://ria.ru/20250711/sud-2028477097.html

Суд продлил реализацию имущества блогера осужденного за фейки Шпака*

Суд продлил реализацию имущества блогера осужденного за фейки Шпака* - РИА Новости, 11.07.2025

Суд продлил реализацию имущества блогера осужденного за фейки Шпака*

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил до сентября реализацию имущества блогера-банкрота Александра Шпака* (признан в РФ иностранным... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T04:29:00+03:00

2025-07-11T04:29:00+03:00

2025-07-11T04:29:00+03:00

жилье

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области продлил до сентября реализацию имущества блогера-банкрота Александра Шпака* (признан в РФ иностранным агентом), ранее осужденного за фейки об армии, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, суд удовлетворил ходатайство банка о продлении срока реализации имущества блогера. Юрист и руководитель налоговой практики группы компаний DINS Legal Иван Морозов в беседе с РИА Новости, изучив судебные документы, объяснил, почему суд принял данное решение в отношении имущества блогера. "Из определения следует, что финансовый управляющий направил в суд отчет о завершении конкурсного производства, то есть, по его мнению, сделал все, что мог: нашел все имущество, либо ничего не нашел, продал имущество, оспорил все сделки и распределил собранные деньги среди кредиторов", - сказал Морозов. Юрист отметил, что один из кредиторов в лице Россельхозбанка, в свою очередь, подал в суд ходатайство с просьбой не освобождать Шпака* от долгов. "Видимо, процедуру продлили для рассмотрения этого вопроса - освобождать ли Шпака* от оставшихся долгов", - заключил Морозов. Из материалов следует, что блогер задолжал кредиторам почти 9,5 миллионов рублей. Согласно сведениям, представленным Шпаком* в инстанцию, он имеет долги перед "Россельхозбанком", "Тинькофф Банком" ("Т-Банк"), "Экспобанком", "Эс-Би-Ай Банком", "МТС банком ", "Хоум банком". Ранее Шпак* сам обращался в суд для признания его банкротом. Басманный суд столицы в сентябре 2024 года заочно приговорил Шпака* к 8 годам колонии общего режима, ему также запретили администрировать интернет-ресурсы на 4 года. Он был признан виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти).* Физическое лицо, внесенное в список иноагентов

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жилье, россия, россельхозбанк, тинькофф. кредитные системы, экспобанк