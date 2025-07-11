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Суд отказался принять иск налоговой к сыну Алибасова - РИА Новости, 11.07.2025
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Шоубиз
 
03:51 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sud-2028475638.html
Суд отказался принять иск налоговой к сыну Алибасова
Суд отказался принять иск налоговой к сыну Алибасова - РИА Новости, 11.07.2025
Суд отказался принять иск налоговой к сыну Алибасова
Мировой суд Москвы отказался принять иск федеральной налоговой службы к Бари Алибасову-младшему о взыскании налогов и сборов, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 11.07.2025
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бари алибасов
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мировой суд Москвы отказался принять иск федеральной налоговой службы к Бари Алибасову-младшему о взыскании налогов и сборов, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству", - сказали в суде. По какой причине не приняли иск, не сообщается. Суд в марте уже взыскивал с Алибасова задолженность по налогам и сборам. Ранее суд в Москве взыскивал с него более восьми миллионов рублей невыплаченных долгов по кредиту в пользу ПАО "Совкомбанк".
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москва, бари алибасов, совкомбанк
Шоубиз, Москва, Бари Алибасов, Совкомбанк
Суд отказался принять иск налоговой к сыну Алибасова

Суд отказался принять иск налоговой к сыну Алибасова о долгах по налогам

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБари Алибасов-младший
Бари Алибасов-младший - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Бари Алибасов-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мировой суд Москвы отказался принять иск федеральной налоговой службы к Бари Алибасову-младшему о взыскании налогов и сборов, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству", - сказали в суде.
По какой причине не приняли иск, не сообщается.
Суд в марте уже взыскивал с Алибасова задолженность по налогам и сборам.
Ранее суд в Москве взыскивал с него более восьми миллионов рублей невыплаченных долгов по кредиту в пользу ПАО "Совкомбанк".
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ШоубизМоскваБари АлибасовСовкомбанк
 
 
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