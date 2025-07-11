https://ria.ru/20250711/sud-2028475638.html

Суд отказался принять иск налоговой к сыну Алибасова

Суд отказался принять иск налоговой к сыну Алибасова - РИА Новости, 11.07.2025

Суд отказался принять иск налоговой к сыну Алибасова

Мировой суд Москвы отказался принять иск федеральной налоговой службы к Бари Алибасову-младшему о взыскании налогов и сборов, сообщили РИА Новости в инстанции. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T03:51:00+03:00

2025-07-11T03:51:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Мировой суд Москвы отказался принять иск федеральной налоговой службы к Бари Алибасову-младшему о взыскании налогов и сборов, сообщили РИА Новости в инстанции. "Вынесено определение об отказе в принятии заявления к производству", - сказали в суде. По какой причине не приняли иск, не сообщается. Суд в марте уже взыскивал с Алибасова задолженность по налогам и сборам. Ранее суд в Москве взыскивал с него более восьми миллионов рублей невыплаченных долгов по кредиту в пользу ПАО "Совкомбанк".

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