https://ria.ru/20250711/strukov-2028537587.html

Суд изъял акции ЮГК в доход государства

Суд изъял акции ЮГК в доход государства - РИА Новости, 11.07.2025

Суд изъял акции ЮГК в доход государства

Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск об изъятии в доход государства акций ЮГК и других компаний бизнесмена Константина Струкова, передает... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T12:43:00+03:00

2025-07-11T12:43:00+03:00

2025-07-11T14:22:00+03:00

челябинск

генеральная прокуратура рф

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл — РИА Новости. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск об изъятии в доход государства акций ЮГК и других компаний бизнесмена Константина Струкова, передает корреспондент РИА Новости."Исковые требования Генеральной прокуратуры <...> удовлетворить", — сказал судья.Иск Генпрокуратуры поступил в суд 2 июля. В нем надзорное ведомство попросило передать в доход государства 100% долей:По данным силовиков, Струков выводил деньги из России и всячески помогал местным чиновникам, чтобы затем оказывать на них влияние. Так, он инициировал принятие нескольких региональных актов, которые упростили получение лицензии на пользование недрами и земельными участками на неконкурентной основе. Эти документы также устанавливали льготы для компаний, фактически принадлежащих бизнесмену.Чтобы скрыть участие в компании ЮГК, Струков оформил актив на кипрский офшор —Ugold Limited, а руководителем назначил дочь, имеющую гражданство Швейцарии. При этом бизнесом управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения в России. А добываемые драгоценные металлы вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости и там через компанию-посредника продавал по рыночной цене.ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" — Уральском и Сибирском. Основной бенефициар — Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.

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https://ria.ru/20250701/konfiskatsiya-2026551699.html

https://ria.ru/20250607/sud-2021470912.html

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челябинск, генеральная прокуратура рф, россия, происшествия, газпромбанк, югк, швейцария, оаэ