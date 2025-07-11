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Суд изъял акции ЮГК в доход государства - РИА Новости, 11.07.2025
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12:43 11.07.2025 (обновлено: 14:22 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/strukov-2028537587.html
Суд изъял акции ЮГК в доход государства
Суд изъял акции ЮГК в доход государства - РИА Новости, 11.07.2025
Суд изъял акции ЮГК в доход государства
Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск об изъятии в доход государства акций ЮГК и других компаний бизнесмена Константина Струкова, передает... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T12:43:00+03:00
2025-07-11T14:22:00+03:00
челябинск
генеральная прокуратура рф
россия
происшествия
газпромбанк
югк
швейцария
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл — РИА Новости. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск об изъятии в доход государства акций ЮГК и других компаний бизнесмена Константина Струкова, передает корреспондент РИА Новости."Исковые требования Генеральной прокуратуры &lt;...&gt; удовлетворить", — сказал судья.Иск Генпрокуратуры поступил в суд 2 июля. В нем надзорное ведомство попросило передать в доход государства 100% долей:По данным силовиков, Струков выводил деньги из России и всячески помогал местным чиновникам, чтобы затем оказывать на них влияние. Так, он инициировал принятие нескольких региональных актов, которые упростили получение лицензии на пользование недрами и земельными участками на неконкурентной основе. Эти документы также устанавливали льготы для компаний, фактически принадлежащих бизнесмену.Чтобы скрыть участие в компании ЮГК, Струков оформил актив на кипрский офшор —Ugold Limited, а руководителем назначил дочь, имеющую гражданство Швейцарии. При этом бизнесом управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения в России. А добываемые драгоценные металлы вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости и там через компанию-посредника продавал по рыночной цене.ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" — Уральском и Сибирском. Основной бенефициар — Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
https://ria.ru/20250705/semja-2027328395.html
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челябинск, генеральная прокуратура рф, россия, происшествия, газпромбанк, югк, швейцария, оаэ
Челябинск, Генеральная прокуратура РФ, Россия, Происшествия, Газпромбанк, ЮГК, Швейцария, ОАЭ
Суд изъял акции ЮГК в доход государства

Суд изъял акции ЮГК и других компаний Струкова в доход государства

© РИА Новости / Александр Кондратюк | Перейти в медиабанкЗолотоперерабатывающее предприятие "Южуралзолото Группа Компаний" входящее в группу компаний "ЮГК"
Золотоперерабатывающее предприятие Южуралзолото Группа Компаний входящее в группу компаний ЮГК - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Золотоперерабатывающее предприятие "Южуралзолото Группа Компаний" входящее в группу компаний "ЮГК". Архивное фото
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ЧЕЛЯБИНСК, 11 июл — РИА Новости. Советский районный суд Челябинска удовлетворил иск об изъятии в доход государства акций ЮГК и других компаний бизнесмена Константина Струкова, передает корреспондент РИА Новости.
"Исковые требования Генеральной прокуратуры <...> удовлетворить", — сказал судья.
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Иск Генпрокуратуры поступил в суд 2 июля. В нем надзорное ведомство попросило передать в доход государства 100% долей:
  • ООО "Управляющая компания ЮГК", принадлежащих Струкову;
  • ООО "Бизнес-Актив", принадлежащих Евгении Кузнецовой;
  • ООО "Хоум" и ООО "Уралвент", принадлежащих Наталии Зарубиной;
  • акции ПАО "Южуралзолото Группа Компаний", принадлежащие Струкову и Екатерине Кузнецовой.
По данным силовиков, Струков выводил деньги из России и всячески помогал местным чиновникам, чтобы затем оказывать на них влияние. Так, он инициировал принятие нескольких региональных актов, которые упростили получение лицензии на пользование недрами и земельными участками на неконкурентной основе. Эти документы также устанавливали льготы для компаний, фактически принадлежащих бизнесмену.
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Чтобы скрыть участие в компании ЮГК, Струков оформил актив на кипрский офшор —Ugold Limited, а руководителем назначил дочь, имеющую гражданство Швейцарии. При этом бизнесом управлял лично. Например, на своих предприятиях он ввел механизм ухода от налогообложения в России. А добываемые драгоценные металлы вывозил в ОАЭ по заниженной стоимости и там через компанию-посредника продавал по рыночной цене.
ЮГК — четвертая компания по объему выпуска и вторая по ресурсам золота в России (40,7 миллиона унций золотого эквивалента по стандарту JORC). Группа ведет добычу на двух "хабах" — Уральском и Сибирском. Основной бенефициар — Константин Струков, ему принадлежит 67,8%, еще 22% у "ААА Управление Капиталом", входящего в группу "Газпромбанк", а 10,2% акций находятся в свободном обращении.
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ЧелябинскГенеральная прокуратура РФРоссияПроисшествияГазпромбанкЮГКШвейцарияОАЭ
 
 
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