https://ria.ru/20250711/strelok-2028596605.html

Боевик ВСУ получил срок за вторжение в Курскую область

Боевик ВСУ получил срок за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 11.07.2025

Боевик ВСУ получил срок за вторжение в Курскую область

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы Дмитрия Вербицкого, в рядах ВСУ вторгшегося в Курскую область, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T15:57:00+03:00

2025-07-11T15:57:00+03:00

2025-07-11T15:57:00+03:00

происшествия

здоровье - общество

россия

курская область

суджанский район

светлана петренко

вооруженные силы украины

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам лишения свободы Дмитрия Вербицкого, в рядах ВСУ вторгшегося в Курскую область, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Вербицкому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сказала она. Установлено, что 1 декабря 2024 года осужденный, имея при себе автоматы АК-74 и боеприпасы к нему, а также четыре ручные гранаты, незаконно вторгся на территорию РФ. Заняв наблюдательно-огневую позицию у села Дарьино Суджанского района Курской области, Вербицкий участвовал в незаконном вооруженном удержании этого населенного пункта, всячески препятствовал эвакуации гражданского населения, а также деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Вербицкий проходил военную службу по контракту в штурмовом батальоне в должности стрелка. "Восьмого декабря 2024 года он взят в плен российскими военнослужащими, после чего передан следственным органам", - добавили в СК. Ранее в видеоролике Минобороны Вербицкий рассказывал, что подписал контракт с ВСУ, чтобы на фронте сдаться в плен и попасть в Россию. После военной подготовки он был переправлен в подразделение украинских войск под Сумы, а затем - в Курскую область. Ранее Вербицкий был осуждён на длительный срок лишения свободы за мародерство, отмечали в МО РФ.

https://ria.ru/20250704/komandir-2027277065.html

https://ria.ru/20250709/voennye-2028145132.html

россия

курская область

суджанский район

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происшествия, здоровье - общество, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ак-74