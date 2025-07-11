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Боевик ВСУ получил срок за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 11.07.2025
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15:57 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/strelok-2028596605.html
Боевик ВСУ получил срок за вторжение в Курскую область
Боевик ВСУ получил срок за вторжение в Курскую область - РИА Новости, 11.07.2025
Боевик ВСУ получил срок за вторжение в Курскую область
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы Дмитрия Вербицкого, в рядах ВСУ вторгшегося в Курскую область, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:57:00+03:00
2025-07-11T15:57:00+03:00
происшествия
здоровье - общество
россия
курская область
суджанский район
светлана петренко
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам лишения свободы Дмитрия Вербицкого, в рядах ВСУ вторгшегося в Курскую область, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Вербицкому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сказала она. Установлено, что 1 декабря 2024 года осужденный, имея при себе автоматы АК-74 и боеприпасы к нему, а также четыре ручные гранаты, незаконно вторгся на территорию РФ. Заняв наблюдательно-огневую позицию у села Дарьино Суджанского района Курской области, Вербицкий участвовал в незаконном вооруженном удержании этого населенного пункта, всячески препятствовал эвакуации гражданского населения, а также деятельности органов государственной власти и местного самоуправления. Вербицкий проходил военную службу по контракту в штурмовом батальоне в должности стрелка. "Восьмого декабря 2024 года он взят в плен российскими военнослужащими, после чего передан следственным органам", - добавили в СК. Ранее в видеоролике Минобороны Вербицкий рассказывал, что подписал контракт с ВСУ, чтобы на фронте сдаться в плен и попасть в Россию. После военной подготовки он был переправлен в подразделение украинских войск под Сумы, а затем - в Курскую область. Ранее Вербицкий был осуждён на длительный срок лишения свободы за мародерство, отмечали в МО РФ.
https://ria.ru/20250704/komandir-2027277065.html
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россия
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происшествия, здоровье - общество, россия, курская область, суджанский район, светлана петренко, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф), ак-74
Происшествия, Здоровье - Общество, Россия, Курская область, Суджанский район, Светлана Петренко, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ), АК-74
Боевик ВСУ получил срок за вторжение в Курскую область

Стрелок Вербицкий получил 16 лет лишения свободы за вторжение в Курскую область

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Суд приговорил к 16 годам лишения свободы Дмитрия Вербицкого, в рядах ВСУ вторгшегося в Курскую область, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Он признан виновным в совершении террористического акта на территории Курской области (по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 205 УК РФ)... Приговором суда Вербицкому назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остальной части – в исправительной колонии строгого режима", - сказала она.
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Установлено, что 1 декабря 2024 года осужденный, имея при себе автоматы АК-74 и боеприпасы к нему, а также четыре ручные гранаты, незаконно вторгся на территорию РФ. Заняв наблюдательно-огневую позицию у села Дарьино Суджанского района Курской области, Вербицкий участвовал в незаконном вооруженном удержании этого населенного пункта, всячески препятствовал эвакуации гражданского населения, а также деятельности органов государственной власти и местного самоуправления.
Вербицкий проходил военную службу по контракту в штурмовом батальоне в должности стрелка. "Восьмого декабря 2024 года он взят в плен российскими военнослужащими, после чего передан следственным органам", - добавили в СК.
Ранее в видеоролике Минобороны Вербицкий рассказывал, что подписал контракт с ВСУ, чтобы на фронте сдаться в плен и попасть в Россию. После военной подготовки он был переправлен в подразделение украинских войск под Сумы, а затем - в Курскую область. Ранее Вербицкий был осуждён на длительный срок лишения свободы за мародерство, отмечали в МО РФ.
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ПроисшествияЗдоровье - ОбществоРоссияКурская областьСуджанский районСветлана ПетренкоВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)АК-74
 
 
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