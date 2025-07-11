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В американской больнице пациент умер от чумы

В американской больнице пациент умер от чумы - РИА Новости, 11.07.2025

В американской больнице пациент умер от чумы

Пациент скончался от чумы в одной из больниц американского штата Аризона, заявила некоммерческая медицинская организация Здравоохранение Северной Аризоны (NAH). РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T22:18:00+03:00

2025-07-11T22:18:00+03:00

2025-07-11T22:18:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Пациент скончался от чумы в одной из больниц американского штата Аризона, заявила некоммерческая медицинская организация Здравоохранение Северной Аризоны (NAH). "Здравоохранение Северной Аризоны недавно оказывало помощь пациенту в отделении неотложной помощи медицинского центра Флагстафф. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и попытки проведения реанимационных мероприятий, спасти пациента не удалось ... Департамент здравоохранения штата Аризона сообщил, что по результатам экспресс-диагностики был поставлен предварительный диагноз Yersinia pestis — бактерии, вызывающей чуму", - говорится в заявлении NAH, полученном телеканалом Fox 10 Phoenix.NAH добавила, что сотрудничает с департаментом здравоохранения и социальных служб округа Коконино и департаментом здравоохранения штата Аризона, как и положено в случаях с инфекционными заболеваниями.

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Наталья Макарова

в мире, аризона, сша