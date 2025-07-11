Рейтинг@Mail.ru
В американской больнице пациент умер от чумы - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/ssha-2028693558.html
В американской больнице пациент умер от чумы
В американской больнице пациент умер от чумы - РИА Новости, 11.07.2025
В американской больнице пациент умер от чумы
Пациент скончался от чумы в одной из больниц американского штата Аризона, заявила некоммерческая медицинская организация Здравоохранение Северной Аризоны (NAH). РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T22:18:00+03:00
2025-07-11T22:18:00+03:00
в мире
аризона
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_0:54:3332:1928_1920x0_80_0_0_ca66a0d2f84f38376a0798df6a4022ad.jpg
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Пациент скончался от чумы в одной из больниц американского штата Аризона, заявила некоммерческая медицинская организация Здравоохранение Северной Аризоны (NAH). &quot;Здравоохранение Северной Аризоны недавно оказывало помощь пациенту в отделении неотложной помощи медицинского центра Флагстафф. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и попытки проведения реанимационных мероприятий, спасти пациента не удалось ... Департамент здравоохранения штата Аризона сообщил, что по результатам экспресс-диагностики был поставлен предварительный диагноз Yersinia pestis — бактерии, вызывающей чуму&quot;, - говорится в заявлении NAH, полученном телеканалом Fox 10 Phoenix.NAH добавила, что сотрудничает с департаментом здравоохранения и социальных служб округа Коконино и департаментом здравоохранения штата Аризона, как и положено в случаях с инфекционными заболеваниями.
https://ria.ru/20241227/gripp-1991621479.html
аризона
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581261774_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_36fa3b51fdb2345b9d69fc218a779490.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, аризона, сша
В мире, Аризона, США
В американской больнице пациент умер от чумы

В одной из больниц американского штата Аризона пациент умер от чумы

© РИА Новости / Дмитрий Паршин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Пациент скончался от чумы в одной из больниц американского штата Аризона, заявила некоммерческая медицинская организация Здравоохранение Северной Аризоны (NAH).
«

"Здравоохранение Северной Аризоны недавно оказывало помощь пациенту в отделении неотложной помощи медицинского центра Флагстафф. Несмотря на своевременно оказанную медицинскую помощь и попытки проведения реанимационных мероприятий, спасти пациента не удалось ... Департамент здравоохранения штата Аризона сообщил, что по результатам экспресс-диагностики был поставлен предварительный диагноз Yersinia pestis — бактерии, вызывающей чуму", - говорится в заявлении NAH, полученном телеканалом Fox 10 Phoenix.

NAH добавила, что сотрудничает с департаментом здравоохранения и социальных служб округа Коконино и департаментом здравоохранения штата Аризона, как и положено в случаях с инфекционными заболеваниями.
Капельница - РИА Новости, 1920, 27.12.2024
В США у тяжело больного пациента мутировал вирус птичьего гриппа
27 декабря 2024, 11:05
 
В миреАризонаСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала