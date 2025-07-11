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США назначили в Армении нового атташе по вопросам обороны
США назначили в Армении нового атташе по вопросам обороны - РИА Новости, 11.07.2025
США назначили в Армении нового атташе по вопросам обороны
США назначили в Армении нового атташе по вопросам обороны, в пятницу с ним встретился глава военного ведомства республики, сообщает пресс-служба армянского... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T15:13:00+03:00
2025-07-11T15:13:00+03:00
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ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. США назначили в Армении нового атташе по вопросам обороны, в пятницу с ним встретился глава военного ведомства республики, сообщает пресс-служба армянского минобороны. "Одиннадцатого июля министр обороны Сурен Папикян принял чрезвычайного и полномочного посла США в Армении Кристину Квин и новоназначенного атташе по вопросам обороны полковника Мэттью Кроу", - говорится в сообщении. Отмечается, что глава оборонного ведомства Армении поздравил полковника Кроу с назначением, пожелав ему эффективной деятельности. В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и перспективы его развития. "Стороны высоко оценили текущий уровень сотрудничества. Американская сторона выразила готовность продолжать содействовать проводимым в Армении реформам в сфере обороны. Обсуждены также вопросы региональной и международной безопасности", - отмечается в сообщении. В декабре 2024 года министр обороны Армении Сурен Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США Среди этих направлений, по его словам - военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении.
https://ria.ru/20250620/armeniya-2024353502.html
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армения, сша, в мире
США назначили в Армении нового атташе по вопросам обороны
США назначили в Армении нового атташе по вопросам обороны Кроу
ЕРЕВАН, 11 июл - РИА Новости. США назначили в Армении нового атташе по вопросам обороны, в пятницу с ним встретился глава военного ведомства республики, сообщает пресс-служба армянского минобороны.
"Одиннадцатого июля министр обороны Сурен Папикян принял чрезвычайного и полномочного посла США
в Армении
Кристину Квин и новоназначенного атташе по вопросам обороны полковника Мэттью Кроу", - говорится в сообщении.
Отмечается, что глава оборонного ведомства Армении поздравил полковника Кроу с назначением, пожелав ему эффективной деятельности.
В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере обороны и перспективы его развития. "Стороны высоко оценили текущий уровень сотрудничества. Американская сторона выразила готовность продолжать содействовать проводимым в Армении реформам в сфере обороны. Обсуждены также вопросы региональной и международной безопасности", - отмечается в сообщении.
В декабре 2024 года министр обороны Армении Сурен Папикян назвал приоритетными в армянско-американском оборонном сотрудничестве направления, нацеленные как на осуществление трансформации вооруженных сил Армении, так и на повышение уровня взаимодействия с вооруженными силами США
Среди этих направлений, по его словам - военное образование, боевая подготовка, тренировки в рамках участия в международных миротворческих миссиях, развитие навыков профессиональных сержантов и инструкторов, создание учебно-тренировочного потенциала вооруженных сил Армении.