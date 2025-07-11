https://ria.ru/20250711/ssha-2028481362.html
СМИ: США не исключают продажи на Украину наступательных вооружений
СМИ: США не исключают продажи на Украину наступательных вооружений - РИА Новости, 11.07.2025
СМИ: США не исключают продажи на Украину наступательных вооружений
Продажи американского оружия на Украину могут включать не только оборонительные, но и наступательные виды, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T06:27:00+03:00
2025-07-11T06:27:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Продажи американского оружия на Украину могут включать не только оборонительные, но и наступательные виды, сообщает портал Axios со ссылкой на информированные источники. По словам источников, речь идет о схеме, когда США продают оружие союзникам по НАТО с условием, что они затем поставят его Украине. "Эти продажи могут включать наступательное вооружение, а не только поддержку ПВО", - сообщил один из источников. Издание Politico 1 июля сообщило о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Однако 7 июля президент США Дональд Трамп пообещал отправить больше оружия Украине, подчеркнув, что речь идет в первую очередь об "оборонительных" средствах. Официальный представитель Пентагона Шон Парнелл подтвердил, что по указанию Трампа Пентагон направит Украине дополнительное "оборонительное вооружение". Во вторник Трамп заявил, что одобрил отправку "оборонительного оружия" на Украину.
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В мире, Украина, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США, НАТО, Politico
СМИ: США не исключают продажи на Украину наступательных вооружений
Axios: США не исключают продажи на Украину наступательных вооружений