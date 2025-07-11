https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028473584.html
Российский танкист с первого выстрела уничтожил БМП ВСУ, рассказал боец
Российский танкист с первого выстрела уничтожил БМП ВСУ, рассказал боец - РИА Новости, 11.07.2025
Российский танкист с первого выстрела уничтожил БМП ВСУ, рассказал боец
Российский танкист прямой наводкой с первого выстрела уничтожил БМП ВСУ на дистанции около километра, рассказал РИА Новости механик-водитель 60-го отдельного... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T03:06:00+03:00
2025-07-11T03:06:00+03:00
2025-07-11T03:06:00+03:00
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ДОНЕЦК, 11 июл - РИА Новости. Российский танкист прямой наводкой с первого выстрела уничтожил БМП ВСУ на дистанции около километра, рассказал РИА Новости механик-водитель 60-го отдельного гвардейского мотострелкового (штурмового) батальона "Сомали" 51-й гвардейской армии Южного военного округа с позывным "Столичный". "Был у нас эпизод один, мы работали на прямой наводке (короткая дистанция - ред.) и на нас выкатилась БМП противника. И наводчик-оператор, недолго думая, перенавелся и прямой наводкой с расстояния где-то, может, километр поразил ее с первого выстрела", – рассказал танкист. "Столичный" уточнил, что в результате прямого попадания в боевую машину пехоты советского образца десант ВСУ отступил, а техника полностью сгорела.
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вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины
Российский танкист с первого выстрела уничтожил БМП ВСУ, рассказал боец
Российский танкист с первого выстрела уничтожил БМП ВСУ