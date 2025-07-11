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Российский ефрейтор пять километров нес на себе раненого сослуживца - РИА Новости, 11.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
00:04 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028464793.html
Российский ефрейтор пять километров нес на себе раненого сослуживца
Российский ефрейтор пять километров нес на себе раненого сослуживца - РИА Новости, 11.07.2025
Российский ефрейтор пять километров нес на себе раненого сослуживца
Российский ефрейтор Арсений Ефимов 5 километров нес на себе раненого сослуживца, которого нужно было эвакуировать с линии боевого соприкосновения в зоне СВО,... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T00:04:00+03:00
2025-07-11T00:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский ефрейтор Арсений Ефимов 5 километров нес на себе раненого сослуживца, которого нужно было эвакуировать с линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. Ефимов выполнял задачу по эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения в районе одного из населенных пунктов ДНР. "Из-за невозможности подъезда эвакуационной техники к линии боевого соприкосновения ефрейтор Ефимов нес раненого на себе около пяти километров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе эвакуации Ефимов обнаружил приближающийся вражеский FPV-дрон. Быстро сориентировавшись в ситуации, ефрейтор укрыл собой раненого военнослужащего и открыл огонь по вражескому дрону. Метким огнем он уничтожил беспилотник. После этого он продолжил транспортировать раненого к точке эвакуации. Благодаря решительным и самоотверженным действиям Ефимова раненый был доставлен к точке эвакуации, откуда его транспортировали в госпиталь, где он своевременно получил квалифицированную медицинскую помощь.
https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028263004.html
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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский ефрейтор пять километров нес на себе раненого сослуживца

Минобороны: ефрейтор Ефимов пять километров нес на себе раненого сослуживца

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский ефрейтор Арсений Ефимов 5 километров нес на себе раненого сослуживца, которого нужно было эвакуировать с линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщили в Минобороны России.
Ефимов выполнял задачу по эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения в районе одного из населенных пунктов ДНР.
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"Из-за невозможности подъезда эвакуационной техники к линии боевого соприкосновения ефрейтор Ефимов нес раненого на себе около пяти километров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе эвакуации Ефимов обнаружил приближающийся вражеский FPV-дрон. Быстро сориентировавшись в ситуации, ефрейтор укрыл собой раненого военнослужащего и открыл огонь по вражескому дрону. Метким огнем он уничтожил беспилотник. После этого он продолжил транспортировать раненого к точке эвакуации.
Благодаря решительным и самоотверженным действиям Ефимова раненый был доставлен к точке эвакуации, откуда его транспортировали в госпиталь, где он своевременно получил квалифицированную медицинскую помощь.
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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