https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028464793.html

Российский ефрейтор пять километров нес на себе раненого сослуживца

Российский ефрейтор пять километров нес на себе раненого сослуживца - РИА Новости, 11.07.2025

Российский ефрейтор пять километров нес на себе раненого сослуживца

Российский ефрейтор Арсений Ефимов 5 километров нес на себе раненого сослуживца, которого нужно было эвакуировать с линии боевого соприкосновения в зоне СВО,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T00:04:00+03:00

2025-07-11T00:04:00+03:00

2025-07-11T00:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российский ефрейтор Арсений Ефимов 5 километров нес на себе раненого сослуживца, которого нужно было эвакуировать с линии боевого соприкосновения в зоне СВО, сообщили в Минобороны России. Ефимов выполнял задачу по эвакуации раненых военнослужащих с линии боевого соприкосновения в районе одного из населенных пунктов ДНР. "Из-за невозможности подъезда эвакуационной техники к линии боевого соприкосновения ефрейтор Ефимов нес раненого на себе около пяти километров", - говорится в сообщении. Отмечается, что в ходе эвакуации Ефимов обнаружил приближающийся вражеский FPV-дрон. Быстро сориентировавшись в ситуации, ефрейтор укрыл собой раненого военнослужащего и открыл огонь по вражескому дрону. Метким огнем он уничтожил беспилотник. После этого он продолжил транспортировать раненого к точке эвакуации. Благодаря решительным и самоотверженным действиям Ефимова раненый был доставлен к точке эвакуации, откуда его транспортировали в госпиталь, где он своевременно получил квалифицированную медицинскую помощь.

https://ria.ru/20250710/spetsoperatsiya-2028263004.html

https://ria.ru/20250711/spetsoperatsiya-2028464502.html

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донецкая народная республика, министерство обороны рф (минобороны рф)