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Собянин рассказал о строительстве станции метро "Достоевская" - РИА Новости, 11.07.2025
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07:02 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028482724.html
Собянин рассказал о строительстве станции метро "Достоевская"
Собянин рассказал о строительстве станции метро "Достоевская" - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал о строительстве станции метро "Достоевская"
Станцию "Достоевская" на Кольцевой линии метро Москвы достроят к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T07:02:00+03:00
2025-07-11T07:02:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Станцию "Достоевская" на Кольцевой линии метро Москвы достроят к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Мэр отметил, что строящаяся станция "Достоевская" - сложная, необходимо провести интеграцию радиального направления и кольцевого в районе "Олимпийского". "Пытались это сделать в советское время, постсоветское время, даже какие-то начаты были работы. Но, в общем, махнули рукой, потому что это очень сложно. Это ручная проходка, это не комбайны, все это вручную, на большой глубине, очень сложно, между действующими линиями. Тем не менее, возобновили этот проект, активно возобновили. Сегодня реализовано порядка четверти всего объема. Но работа там небыстрая, поэтому планируем к 2030-му году эту станцию достроить и интегрировать в разные линии метро для того, чтобы создать нормальную синергию, обеспечить район хорошей доступностью", - рассказал Собянин. "Достоевская" станет 13-й станцией на Кольцевой линии московского метрополитена. Новых станций там не строили последние 70 лет. "Достоевская" будет расположена между станциями "Проспект мира" и "Новослободская". Будущую "Достоевскую" на Кольцевой линии спроектировали еще в 1950-е годы. Тогда планировали назвать станцию "Площадь Коммуны". Однако строительство не начиналось долгие годы. В 1990-е годы было заложено место под строительную площадку, но построить станцию не удалось. В 2010 году была открыта станция "Достоевская" на Люблинско-Дмитровской линии, но и тогда пересадочный узел с Кольцевой линией не был создан из-за сложности размещения новой станции в составе работающей линии. В 2022 году станция была включена в перечень перспективных объектов строительства Московского метрополитена. В течение следующего года были проведены необходимые проектные и подготовительные работы. А в 2024 году Собянин объявил о начале строительных работ.
https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028473446.html
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353
60
353
60
Станцию "Достоевская" на Кольцевой линии метро Москвы достроят к 2030 году – Собянин
Станцию "Достоевская" на Кольцевой линии метро Москвы достроят к 2030 году – Собянин
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о строительстве станции метро "Достоевская"

Собянин: станцию "Достоевская" на Кольцевой линии метро достроят к 2030 году

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Станцию "Достоевская" на Кольцевой линии метро Москвы достроят к 2030 году, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр отметил, что строящаяся станция "Достоевская" - сложная, необходимо провести интеграцию радиального направления и кольцевого в районе "Олимпийского".
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"Пытались это сделать в советское время, постсоветское время, даже какие-то начаты были работы. Но, в общем, махнули рукой, потому что это очень сложно. Это ручная проходка, это не комбайны, все это вручную, на большой глубине, очень сложно, между действующими линиями. Тем не менее, возобновили этот проект, активно возобновили. Сегодня реализовано порядка четверти всего объема. Но работа там небыстрая, поэтому планируем к 2030-му году эту станцию достроить и интегрировать в разные линии метро для того, чтобы создать нормальную синергию, обеспечить район хорошей доступностью", - рассказал Собянин.
"Достоевская" станет 13-й станцией на Кольцевой линии московского метрополитена. Новых станций там не строили последние 70 лет. "Достоевская" будет расположена между станциями "Проспект мира" и "Новослободская".
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Будущую "Достоевскую" на Кольцевой линии спроектировали еще в 1950-е годы. Тогда планировали назвать станцию "Площадь Коммуны". Однако строительство не начиналось долгие годы. В 1990-е годы было заложено место под строительную площадку, но построить станцию не удалось.
В 2010 году была открыта станция "Достоевская" на Люблинско-Дмитровской линии, но и тогда пересадочный узел с Кольцевой линией не был создан из-за сложности размещения новой станции в составе работающей линии.
В 2022 году станция была включена в перечень перспективных объектов строительства Московского метрополитена. В течение следующего года были проведены необходимые проектные и подготовительные работы. А в 2024 году Собянин объявил о начале строительных работ.
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