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Ярославский вокзал начнут реконструировать в 2026 году, сообщил Собянин - РИА Новости, 11.07.2025
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04:02 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028476017.html
Ярославский вокзал начнут реконструировать в 2026 году, сообщил Собянин
Ярославский вокзал начнут реконструировать в 2026 году, сообщил Собянин - РИА Новости, 11.07.2025
Ярославский вокзал начнут реконструировать в 2026 году, сообщил Собянин
Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T04:02:00+03:00
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общество
москва
мытищи
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Много лет уже работаем с железнодорожниками по улучшению Ярославки. Построены несколько путей, по сути дела, сегодня выделены пути до Мытищ и дальше, по которым уже курсируют по отдельной колее пригородные поезда. За счет этого мы увеличили интенсивность, снизили интервалы между поездами, получили дополнительные пассажирские места, разгрузили немножко ветку, сделали хорошую пересадку на Ростокинском узле - это, по сути, большой вокзал. Берем у железнодорожников Ярославский вокзал под управление города, начинаем в следующем году проектирование и реконструкцию этого вокзала", - рассказал Собянин. Мэр отметил, что Ярославское направление железной дороги - самое интенсивное не только в Москве, но и в стране в целом. В течение суток по нему проезжают порядка 300 тысяч пассажиров.
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общество, москва, мытищи, сергей собянин
Общество, Москва, Мытищи, Сергей Собянин
Ярославский вокзал начнут реконструировать в 2026 году, сообщил Собянин

Собянин: Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Ярославский вокзал в Москве начнут реконструировать в 2026 году, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Много лет уже работаем с железнодорожниками по улучшению Ярославки. Построены несколько путей, по сути дела, сегодня выделены пути до Мытищ и дальше, по которым уже курсируют по отдельной колее пригородные поезда. За счет этого мы увеличили интенсивность, снизили интервалы между поездами, получили дополнительные пассажирские места, разгрузили немножко ветку, сделали хорошую пересадку на Ростокинском узле - это, по сути, большой вокзал. Берем у железнодорожников Ярославский вокзал под управление города, начинаем в следующем году проектирование и реконструкцию этого вокзала", - рассказал Собянин.
Мэр отметил, что Ярославское направление железной дороги - самое интенсивное не только в Москве, но и в стране в целом. В течение суток по нему проезжают порядка 300 тысяч пассажиров.
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Собянин рассказал о замене подвижного состава на Ярославском направлении
03:36
 
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