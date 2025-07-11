https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028474978.html

Собянин рассказал о замене подвижного состава на Ярославском направлении

Собянин рассказал о замене подвижного состава на Ярославском направлении - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин рассказал о замене подвижного состава на Ярославском направлении

Подвижной состав на Ярославском железнодорожном направлении в Москве полностью заменят за несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T03:36:00+03:00

2025-07-11T03:36:00+03:00

2025-07-11T03:36:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подвижной состав на Ярославском железнодорожном направлении в Москве полностью заменят за несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Ярославское направление железной дороги - перегруженное, один из способов решить эту проблему - это обеспечить новым подвижным составом, который на 20% увеличит число мест для пассажиров, скорость движения и комфорт. "Поэтому мы поставили задачу в течение нескольких лет планомерно заменить полностью подвижной состав на Ярославском направлении, таким образом сделать его комфортным и более свободным, чем оно сейчас", - рассказал Собянин.

https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028467819.html

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общество, москва, сергей собянин