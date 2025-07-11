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Собянин рассказал о замене подвижного состава на Ярославском направлении - РИА Новости, 11.07.2025
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03:36 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028474978.html
Собянин рассказал о замене подвижного состава на Ярославском направлении
Собянин рассказал о замене подвижного состава на Ярославском направлении - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал о замене подвижного состава на Ярославском направлении
Подвижной состав на Ярославском железнодорожном направлении в Москве полностью заменят за несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T03:36:00+03:00
2025-07-11T03:36:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подвижной состав на Ярославском железнодорожном направлении в Москве полностью заменят за несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, Ярославское направление железной дороги - перегруженное, один из способов решить эту проблему - это обеспечить новым подвижным составом, который на 20% увеличит число мест для пассажиров, скорость движения и комфорт. "Поэтому мы поставили задачу в течение нескольких лет планомерно заменить полностью подвижной состав на Ярославском направлении, таким образом сделать его комфортным и более свободным, чем оно сейчас", - рассказал Собянин.
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общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о замене подвижного состава на Ярославском направлении

Собянин: подвижной состав на Ярославском направлении в Москве полностью заменят

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Подвижной состав на Ярославском железнодорожном направлении в Москве полностью заменят за несколько лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
По его словам, Ярославское направление железной дороги - перегруженное, один из способов решить эту проблему - это обеспечить новым подвижным составом, который на 20% увеличит число мест для пассажиров, скорость движения и комфорт.
"Поэтому мы поставили задачу в течение нескольких лет планомерно заменить полностью подвижной состав на Ярославском направлении, таким образом сделать его комфортным и более свободным, чем оно сейчас", - рассказал Собянин.
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ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
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