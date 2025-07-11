https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028473446.html
Собянин рассказал, сколько займет возведение парка вместо монорельса
Собянин рассказал, сколько займет возведение парка вместо монорельса - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал, сколько займет возведение парка вместо монорельса
Первый в России круглогодичный парк на высоте, возводимый на инфраструктуре московского монорельса, будет построен в течение двух лет, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T03:02:00+03:00
2025-07-11T03:02:00+03:00
2025-07-11T03:02:00+03:00
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый в России круглогодичный парк на высоте, возводимый на инфраструктуре московского монорельса, будет построен в течение двух лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Московский монорельс 28 июня завершил свою работу, на его месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте. "Я думаю, что года два нам понадобится для реализации этого", - сказал Собянин, говоря о сроках реализации проекта парка на высоте.
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Два года понадобится для реализации первого парка на высоте – Собянин
Два года понадобится для реализации первого парка на высоте – Собянин
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общество, россия, москва, сергей собянин
Общество, Россия, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал, сколько займет возведение парка вместо монорельса
Собянин: для реализации первого парка на высоте в Москве понадобится два года