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Собянин рассказал, сколько займет возведение парка вместо монорельса - РИА Новости, 11.07.2025
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03:02 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028473446.html
Собянин рассказал, сколько займет возведение парка вместо монорельса
Собянин рассказал, сколько займет возведение парка вместо монорельса - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал, сколько займет возведение парка вместо монорельса
Первый в России круглогодичный парк на высоте, возводимый на инфраструктуре московского монорельса, будет построен в течение двух лет, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T03:02:00+03:00
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общество
россия
москва
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый в России круглогодичный парк на высоте, возводимый на инфраструктуре московского монорельса, будет построен в течение двух лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Московский монорельс 28 июня завершил свою работу, на его месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте. "Я думаю, что года два нам понадобится для реализации этого", - сказал Собянин, говоря о сроках реализации проекта парка на высоте.
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Два года понадобится для реализации первого парка на высоте – Собянин
Два года понадобится для реализации первого парка на высоте – Собянин
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общество, россия, москва, сергей собянин
Общество, Россия, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал, сколько займет возведение парка вместо монорельса

Собянин: для реализации первого парка на высоте в Москве понадобится два года

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый в России круглогодичный парк на высоте, возводимый на инфраструктуре московского монорельса, будет построен в течение двух лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
Московский монорельс 28 июня завершил свою работу, на его месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте.
"Я думаю, что года два нам понадобится для реализации этого", - сказал Собянин, говоря о сроках реализации проекта парка на высоте.
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Собянин рассказал о правилах парка на месте монорельса
02:43
 
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