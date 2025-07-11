https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028473446.html

Собянин рассказал, сколько займет возведение парка вместо монорельса

Собянин рассказал, сколько займет возведение парка вместо монорельса - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин рассказал, сколько займет возведение парка вместо монорельса

Первый в России круглогодичный парк на высоте, возводимый на инфраструктуре московского монорельса, будет построен в течение двух лет, сообщил в интервью РИА... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T03:02:00+03:00

2025-07-11T03:02:00+03:00

2025-07-11T03:02:00+03:00

общество

россия

москва

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028467382_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_1c22f135386d8d7a78566f1be90b5977.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый в России круглогодичный парк на высоте, возводимый на инфраструктуре московского монорельса, будет построен в течение двух лет, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Московский монорельс 28 июня завершил свою работу, на его месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте. "Я думаю, что года два нам понадобится для реализации этого", - сказал Собянин, говоря о сроках реализации проекта парка на высоте.

https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028472753.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Два года понадобится для реализации первого парка на высоте – Собянин Два года понадобится для реализации первого парка на высоте – Собянин 2025-07-11T03:02 true PT3M11S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, сергей собянин