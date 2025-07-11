https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028471971.html

Собянин рассказал о строительстве парка на инфраструктуре монорельса

Собянин рассказал о строительстве парка на инфраструктуре монорельса - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин рассказал о строительстве парка на инфраструктуре монорельса

Первый в России круглогодичный парк на высоте, возводимый на инфраструктуре московского монорельса, свяжет пять городских парков – Останкино, Яуза, ВДНХ,... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T02:26:00+03:00

2025-07-11T02:26:00+03:00

2025-07-11T11:57:00+03:00

общество

москва

россия

городское хозяйство москвы

сергей собянин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028466238_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_ac4c47d63ac35afedfeb7c4389390918.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первый в России круглогодичный парк на высоте, возводимый на инфраструктуре московского монорельса, свяжет пять городских парков – Останкино, Яуза, ВДНХ, Ботанический сад и Тимирязевский, сообщил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. Московский монорельс 28 июня завершил свою работу, на его месте появится первый в России круглогодичный парк на высоте. "Мы думали давно уже, что с ней делать, с этой линией. Были попытки сделать проект ее модернизации, сделать трамвайные пути, в общем, ни к чему хорошему мы на проектировании не досчитались в этом отношении. Решили сделать другую историю, сделать большой, 40 тысяч квадратных метров, пешеходный маршрут на высоте 6-7 метров, который будет охватывать несколько районов с численностью 300 тысяч жителей, пять московских парков – это Останкино, Яуза, ВДНХ, Ботанический сад и Тимирязевский", - сказал Собянин. Мэр отметил, что в свое время перспективы у монорельса были радужные, но с учетом ввода новых станций метрополитена, достаточно регулярного наземного пассажирского транспорта, популярность монорельса падала. Им пользовались около 300 местных жителей, с учетом туристов - около 2 тысяч в сутки. "Что, конечно, недостаточно для такого "монстра", затрат. По сути дела, если пересчитать стоимость, можно каждому пассажиру бесплатное такси к дому подгонять", - резюмировал Собянин.

https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028469049.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, москва, россия, городское хозяйство москвы, сергей собянин