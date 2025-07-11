Рейтинг@Mail.ru
Москва создала новую транспортную систему, заявил Собянин - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:41 11.07.2025
https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028469856.html
Москва создала новую транспортную систему, заявил Собянин
Москва создала новую транспортную систему, заявил Собянин - РИА Новости, 11.07.2025
Москва создала новую транспортную систему, заявил Собянин
Москва создала новую транспортную систему, которая охватила и столицу, и ближайшие города Подмосковья, и работает как часы, планомерная работа в этом... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T01:41:00+03:00
2025-07-11T01:41:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028466238_0:0:3203:1803_1920x0_80_0_0_ac4c47d63ac35afedfeb7c4389390918.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва создала новую транспортную систему, которая охватила и столицу, и ближайшие города Подмосковья, и работает как часы, планомерная работа в этом направлении продолжается, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в предыдущие десятилетия был огромный приток населения, автомашин, которые начали давить на улицы города, создавать некомфортную ситуацию, при этом резко уменьшили инвестиции в транспортную инфраструктуру. В результате - практически полный транспортный коллапс. "Чтобы из этого выйти, создать новую систему, не только в Москве, но и во всем мегаполисе, включая Московскую область, надо было в кратчайшие сроки вложить инвестиции, создать новую транспортную систему, которая бы охватила и Москву, и ближайшие города Подмосковья, и работала как часы. Такая система была создана, дальше идет планомерная работа, но это не означает, что мы взяли и остановились на этом", - подчеркнул Собянин. Ранее мэр заявил, что ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии.
https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028467819.html
https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028469049.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028466238_472:0:3203:2048_1920x0_80_0_0_c828ee2a96e545451ca2965a98b2cf43.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин
Москва создала новую транспортную систему, заявил Собянин

Собянин: Москва создала новую транспортную систему

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву в Москве
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва создала новую транспортную систему, которая охватила и столицу, и ближайшие города Подмосковья, и работает как часы, планомерная работа в этом направлении продолжается, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
По его словам, в предыдущие десятилетия был огромный приток населения, автомашин, которые начали давить на улицы города, создавать некомфортную ситуацию, при этом резко уменьшили инвестиции в транспортную инфраструктуру. В результате - практически полный транспортный коллапс.
Метро Москвы планируется интегрировать в города Подмосковья – Собянин - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Собянин рассказал о планах интегрировать метро в города Подмосковья
01:02
"Чтобы из этого выйти, создать новую систему, не только в Москве, но и во всем мегаполисе, включая Московскую область, надо было в кратчайшие сроки вложить инвестиции, создать новую транспортную систему, которая бы охватила и Москву, и ближайшие города Подмосковья, и работала как часы. Такая система была создана, дальше идет планомерная работа, но это не означает, что мы взяли и остановились на этом", - подчеркнул Собянин.
Ранее мэр заявил, что ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии.
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Собянин рассказал, сколько станций рельсового транспорта ввели в Москве
01:21
 
ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)Сергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала