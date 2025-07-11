https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028469856.html

Москва создала новую транспортную систему, заявил Собянин

Москва создала новую транспортную систему, заявил Собянин - РИА Новости, 11.07.2025

Москва создала новую транспортную систему, заявил Собянин

Москва создала новую транспортную систему, которая охватила и столицу, и ближайшие города Подмосковья, и работает как часы, планомерная работа в этом... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T01:41:00+03:00

2025-07-11T01:41:00+03:00

2025-07-11T01:41:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Москва создала новую транспортную систему, которая охватила и столицу, и ближайшие города Подмосковья, и работает как часы, планомерная работа в этом направлении продолжается, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, в предыдущие десятилетия был огромный приток населения, автомашин, которые начали давить на улицы города, создавать некомфортную ситуацию, при этом резко уменьшили инвестиции в транспортную инфраструктуру. В результате - практически полный транспортный коллапс. "Чтобы из этого выйти, создать новую систему, не только в Москве, но и во всем мегаполисе, включая Московскую область, надо было в кратчайшие сроки вложить инвестиции, создать новую транспортную систему, которая бы охватила и Москву, и ближайшие города Подмосковья, и работала как часы. Такая система была создана, дальше идет планомерная работа, но это не означает, что мы взяли и остановились на этом", - подчеркнул Собянин. Ранее мэр заявил, что ежегодно в Москве будет запускаться четыре-шесть станций метро, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии.

https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028467819.html

https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028469049.html

москва

московская область (подмосковье)

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общество, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин