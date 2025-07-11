https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028467819.html

Собянин рассказал о планах интегрировать метро в города Подмосковья

Собянин рассказал о планах интегрировать метро в города Подмосковья - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин рассказал о планах интегрировать метро в города Подмосковья

Останавливать строительство московского метро не планируется, нужно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T01:02:00+03:00

2025-07-11T01:02:00+03:00

2025-07-11T01:02:00+03:00

общество

москва

московская область (подмосковье)

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Останавливать строительство московского метро не планируется, нужно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья, заявил в интервью РИА Новости столичный мэр Сергей Собянин. "Можно и остановить. У нас же пример был, к чему это привело, вы знаете. Поэтому чтобы вот так рывками не работать, не "рвать постромки ", как говорят, а работать спокойно и планомерно, не надо ничего останавливать. Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, остановится ли когда-нибудь строительство метро в Москве. Мэр добавил, что нужно заниматься всем системно и постоянно.

https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028466376.html

москва

московская область (подмосковье)

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Метро Москвы планируется интегрировать в города Подмосковья – Собянин Метро Москвы планируется интегрировать в города Подмосковья – Собянин 2025-07-11T01:02 true PT1M16S

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общество, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин