https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028467819.html
Собянин рассказал о планах интегрировать метро в города Подмосковья
Собянин рассказал о планах интегрировать метро в города Подмосковья - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал о планах интегрировать метро в города Подмосковья
Останавливать строительство московского метро не планируется, нужно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые... РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T01:02:00+03:00
2025-07-11T01:02:00+03:00
2025-07-11T01:02:00+03:00
общество
москва
московская область (подмосковье)
сергей собянин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Останавливать строительство московского метро не планируется, нужно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья, заявил в интервью РИА Новости столичный мэр Сергей Собянин. "Можно и остановить. У нас же пример был, к чему это привело, вы знаете. Поэтому чтобы вот так рывками не работать, не "рвать постромки ", как говорят, а работать спокойно и планомерно, не надо ничего останавливать. Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья", - сказал Собянин, отвечая на вопрос, остановится ли когда-нибудь строительство метро в Москве. Мэр добавил, что нужно заниматься всем системно и постоянно.
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Метро Москвы планируется интегрировать в города Подмосковья – Собянин
Метро Москвы планируется интегрировать в города Подмосковья – Собянин
2025-07-11T01:02
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PT1M16S
РИА Новости
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общество, москва, московская область (подмосковье), сергей собянин
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Сергей Собянин
Собянин рассказал о планах интегрировать метро в города Подмосковья
Собянин: метро Москвы планируется интегрировать в города Подмосковья