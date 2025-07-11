https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028466376.html

Собянин рассказал о планах по открытию новых станций метро

Собянин рассказал о планах по открытию новых станций метро - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин рассказал о планах по открытию новых станций метро

Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T00:33:00+03:00

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин."В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия", — сказал он.Они охватят сотни тысяч жителей, которые сейчас не имеют метро в шаговой доступности, отметил Собянин.Другие заявления мэра"Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья"."Много лет работаем с железнодорожниками по улучшению Ярославки. <...> Сегодня выделены пути до Мытищ и дальше, по которым уже курсируют по отдельной колее пригородные поезда. За счет этого мы увеличили интенсивность, снизили интервалы между поездами, получили дополнительные пассажирские места, разгрузили немножко ветку, сделали хорошую пересадку на Ростокинском узле".

https://ria.ru/20250619/efimov-2023637074.html

https://realty.ria.ru/20250619/blagoustroystvo-2022171192.html

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Собянин: "Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро" Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро, заявил в интервью РИА Новости Собянин. По его словам, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии. 2025-07-11T00:33 true PT1M16S

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общество, москва, сергей собянин, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), ржд