Собянин рассказал о планах по открытию новых станций метро
Собянин: ежегодно в Москве будут запускать 4-6 станций метро
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия", — сказал он.
Они охватят сотни тысяч жителей, которые сейчас не имеют метро в шаговой доступности, отметил Собянин.
Другие заявления мэра
- Москва создала новую транспортную систему, которая охватила столицу и ближайшие города Подмосковья и работает как часы.
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"Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья".
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- На Ярославском направлении МЖД полностью заменят подвижной состав, это на 20% увеличит число мест для пассажиров, скорость движения и комфорт.
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"Много лет работаем с железнодорожниками по улучшению Ярославки. <...> Сегодня выделены пути до Мытищ и дальше, по которым уже курсируют по отдельной колее пригородные поезда. За счет этого мы увеличили интенсивность, снизили интервалы между поездами, получили дополнительные пассажирские места, разгрузили немножко ветку, сделали хорошую пересадку на Ростокинском узле".
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