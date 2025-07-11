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Собянин рассказал о планах по открытию новых станций метро - РИА Новости, 11.07.2025
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00:33 11.07.2025 (обновлено: 10:07 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/sobyanin-2028466376.html
Собянин рассказал о планах по открытию новых станций метро
Собянин рассказал о планах по открытию новых станций метро - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал о планах по открытию новых станций метро
Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025
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общество
москва
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин."В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия", — сказал он.Они охватят сотни тысяч жителей, которые сейчас не имеют метро в шаговой доступности, отметил Собянин.Другие заявления мэра"Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья"."Много лет работаем с железнодорожниками по улучшению Ярославки. &lt;...&gt; Сегодня выделены пути до Мытищ и дальше, по которым уже курсируют по отдельной колее пригородные поезда. За счет этого мы увеличили интенсивность, снизили интервалы между поездами, получили дополнительные пассажирские места, разгрузили немножко ветку, сделали хорошую пересадку на Ростокинском узле".
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Собянин: "Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро"
Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро, заявил в интервью РИА Новости Собянин. По его словам, в ближайшие годы будут построены Рублево-Архангельская, Троицкая и Бирюлевская линии.
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общество, москва, сергей собянин, московская область (подмосковье), городское хозяйство москвы, московское центральное кольцо (мцк), ржд
Общество, Москва, Сергей Собянин, Московская область (Подмосковье), Городское хозяйство Москвы, Московское центральное кольцо (МЦК), РЖД
Собянин рассказал о планах по открытию новых станций метро

Собянин: ежегодно в Москве будут запускать 4-6 станций метро

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Ежегодно в Москве будут запускать четыре-шесть станций метро, рассказал в интервью РИА Новости мэр столицы Сергей Собянин.
"В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия", — сказал он.
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19 июня, 14:36
Они охватят сотни тысяч жителей, которые сейчас не имеют метро в шаговой доступности, отметил Собянин.

Другие заявления мэра

  • Москва создала новую транспортную систему, которая охватила столицу и ближайшие города Подмосковья и работает как часы.
  • За последние годы в Москве ввели в строй около 260 станций рельсового транспорта:
«
"Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья".
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве
Сергей Собянин
Мэр Москвы
  • В конце 2026 года в столице начнут курсировать первые беспилотные поезда.
  • В РЖД активно работают над запуском таких составов на МЦК и МЦД.
  • Станцию "Достоевская" на Кольцевой линии метро достроят к 2030 году.
  • На Ярославском направлении МЖД полностью заменят подвижной состав, это на 20% увеличит число мест для пассажиров, скорость движения и комфорт.
«
"Много лет работаем с железнодорожниками по улучшению Ярославки. <...> Сегодня выделены пути до Мытищ и дальше, по которым уже курсируют по отдельной колее пригородные поезда. За счет этого мы увеличили интенсивность, снизили интервалы между поездами, получили дополнительные пассажирские места, разгрузили немножко ветку, сделали хорошую пересадку на Ростокинском узле".
Мэр Москвы Сергей Собянин дает интервью генеральному директору медиагруппы Россия сегодня Дмитрию Киселеву в Москве
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  • Ярославский вокзал берут под управление города, в следующем году начнется его проектирование и реконструкция.
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ОбществоМоскваСергей СобянинМосковская область (Подмосковье)Городское хозяйство МосквыМосковское центральное кольцо (МЦК)РЖД
 
 
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