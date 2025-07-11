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Сергей Собянин: экономика Москвы продолжает активно развиваться

Сергей Собянин: экономика Москвы продолжает активно развиваться - РИА Новости, 11.07.2025

Сергей Собянин: экономика Москвы продолжает активно развиваться

Экономика Москвы продолжает активно развиваться, несмотря на все сложности и санкции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В интервью РИА Новости он рассказал о... РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T00:00:00+03:00

2025-07-11T00:00:00+03:00

2025-07-11T12:57:00+03:00

интервью

общество

москва

россия

дмитрий киселев

сергей собянин

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Экономика Москвы продолжает активно развиваться, несмотря на все сложности и санкции, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. В интервью РИА Новости он рассказал о развитии московского транспорта, дорожном строительстве, а также о создании общественных пространств и проектах в сфере образования и культуры. Беседовал гендиректор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.— Сергей Семенович, спасибо огромное за то, что нашли время в вашем плотном графике на это интервью. В недавнем докладе президенту вы сказали, что экономика города выросла за последний год на 5,5%. Как чувствует себя московская экономика в этом году, учитывая немыслимое санкционное давление?— Это большая загадка для аналитиков, экономистов, которые будут анализировать прошедший период. Мы, скажем, за последние пять лет прошли, как вы помните, историю с ковидом, когда экономика падала в минусовые отметки, начало СВО, достаточно тревожное, и нарастающий объем санкций, которые ввело большинство стран ОЭСР. В этой ситуации, наверное, как минимум мы должны были замедлить темпы роста, а то и нас бы настигла серьезная депрессия с ухудшающими трендами. Если мы с вами посмотрим пятилетку до 2020 года, то Москва росла с темпом 1-2% в год. Когда на нас обрушились все невзгоды мира, мы стали расти в среднем в темпе 4,7% в течение всех пяти лет.— Так, а в чем разгадка? Считается, что майский жук по законам физики летать не должен…— Пусть это экономисты объясняют — так, наверное, лучше получится. Просто это уже вопрос, может быть, даже не к экономистам, а к загадочной русской душе. Чем больше нас давят, тем мы становимся сильнее. И что касается санкционного давления, оно, с одной стороны, да, создало определенные сложности, но, с другой стороны, наши западные, теперь уже в кавычках, "коллеги" создали достаточно позитивные тренды, когда они за что-то обиделись на наших олигархов, начали закрывать их счета, преследовать их и так далее. Это создало ситуацию, которой мы много лет добивались, чтобы капиталы не уходили из России, работали на Россию. И объем оттока капитала в предыдущие годы, наверное, был хуже всякого санкционного давления с точки зрения баланса экономики, инвестиций. Объем инвестиций даже в этом году — казалось бы, охлаждаем, охлаждаем экономику, — но за первый месяц составил около 8%. В целом за последние годы удвоился.— То есть рост 8%, да?— Рост, да. И другие показатели этого года, вы про этот год спрашивали, потому что всех интересуют, наверное, вы так аккуратно сказали, санкции. На самом деле мы уже не санкций боимся, а жесткой финансово-кредитной политики Центрального банка, который создает достаточно строгие условия для нашего бизнеса, кредитования и так далее. Но даже в этих условиях индекс промышленного производства вырос на порядка 7%, инвестиции — на 8%. Торговля в динамике припала, но она тоже не до минусовых уровней, процента два. Самое забавное, что такие вещи, как, например, услуги общепита, выросли на 17%. Это связано с другими вопросами, связано с туристическими потоками и так далее. Но, несмотря на сложности, если вы спросите любого бизнесмена, любого предпринимателя, они скажут, что это ужасно, все ужасно-ужасно-ужасно: ставки кредитов огромные, тяжело работать. Но в целом я бы не сказал, что мы находимся в каком-то кризисном состоянии.— Какой же там кризис, если такой рост?— Ну да. О таком кризисе наши враги мечтают. Но их мечты не сбываются. Чем больше они нас давят, тем хуже у них ситуация.— Какие бюджетные приоритеты Москвы в этом году?— Дмитрий Константинович, у нас нет приоритетов бюджетных расходов в этом году. У нас есть постоянно действующие многолетние программы, которые надежно обеспечены источниками развития. Город же — не игрушка. Сегодня я сюда повернул, завтра туда повернул, завтра что-то еще придумал. Чтобы обеспечить устойчивое развитие города, нужно годами, десятилетиями развивать определенные направления. Не то что определенные, даже неправильно, наверное, сказано, — все направления. Потому что город — живой организм. То, над чем мы работали в прошлом году, и позапрошлом, и пять, и десять лет тому назад, мы продолжаем. Конечно, появляются новые объекты, новые названия, но суть не изменяется. Это развитие транспорта, метрополитена, дорожное строительство, развитие общественных пространств, здравоохранение, образование, культура, спорт, инженерные системы и так далее – все это продолжает активно развиваться. Это еще один из ответов, почему экономика Москвы продолжает активно развиваться, несмотря на все сложности и санкции.Помимо поддержки предпринимательства, бизнеса, льготных кредитов, субсидий, предоставления земельных участков и так далее и тому подобное, одной из главных составляющих этой поддержки является то, что город почти половину бюджета вкладывает в развитие всех направлений. В первую очередь, конечно, инфраструктуры, которая дает мощный толчок для привлечения инвестиций. В результате наши инвестиции окупаются — в течение нескольких лет возвращаются в бюджет эти деньги. Причем, как правило, на паритетной основе и в городской, и в федеральный бюджет, хотя он практически не несет затраты на развитие городской инфраструктуры. И эта стабильная, не зависящая от конъюнктуры работа по развитию города, она не может не дать свой эффект, не может не впечатлить жителей, горожан, вселить в них уверенность в том, что в этот город можно вкладываться, планировать здесь свою жизнь, жизнь своих детей и внуков.— Стабильность — это, конечно, важный показатель, важная характеристика…— Стабильность — с точки зрения цели. Мы не говорим, что стабильность — это нулевые параметры. Нет, мы движемся в максимально быстрой динамике.— Появляются и новые вызовы, например, новая индустриализация, новые отрасли производства. Какие новые отрасли производства могут появиться сейчас в Москве?— В последнее время, вы правы, Дмитрий Константинович, мы пересмотрели политику, связанную с развитием промышленности. Вообще, во всем мире происходит изменение структуры экономики. В Европе обрабатывающая промышленность составляет в районе 10-15% в структуре валового национального продукта. И в аналогичных городах то же самое.В Москве доминирующую роль в экономике играют услуги. Но тем не менее промышленность — не просто промышленность, а высокотехнологичная промышленность — играет огромную роль. Она требует компетенций и информационных технологий, и науки, и образования, подготовки кадров, инноваций. То есть это такой стержень, вокруг которого крутится много еще чего. И мы взяли курс на новую, современную индустриализацию. И за последние годы у нас высокотехнологичный сектор растет. Даже не на проценты, а в разы. Это не может не радовать, потому что это создает новые центры компетенций.Вы сказали про импортозамещение. Но важно не только импортозамещение, потому что мы потребности города сегодня закрываем. Мир же не полностью закрылся от нас. Да, у нас есть недружественные страны, но есть и дружественные страны. И друзей, если по числу жителей считать, у нас больше, чем недругов.Владимир Владимирович сказал, что по паритету покупательной способности наши друзья уже больше, чем та же "Семерка" с недружественными странами. Поэтому с точки зрения обеспечения всеми видами продовольствия, оборудования и товарами у нас нет проблем. Но тем не менее мы должны понимать — это хороший урок: за счет импорта мы не можем блаженствовать без конца и думать, что все дядя предоставит. Не надо все замещать, но есть ниши, с которыми мы должны работать, — это микроэлектроника, это такие новые направления, как фотоника, квантовые технологии, фармацевтика, медицинское оборудование, самолетостроение, космос, атомная промышленность, оборонная промышленность. Эти все центры компетенций находятся в Москве, и мы всемерно помогаем этому.— Действительно, экономика в наше время во многом нематериальна, но уж коль вы упомянули товары, то спрос на какие товары, произведенные в Москве, мы можем отмечать как внутри страны, так и за рубежом?— Московская промышленность где-то на треть, наверное, сориентирована на региональные рынки — и другие регионы нашей страны, и страны СНГ, и дальние страны. Хотя, конечно, сегодня основная товарная масса — это наша страна и другие регионы. Тем не менее мы не забываем о том, что нужно по-прежнему заниматься внешними рынками. Существует целая программа — и правительства Российской Федерации, и наша — по поддержке экспортного потенциала. В сравнении с предыдущими годами даже 2024 год был в плюсе с точки зрения поставок на экспорт — это и фармацевтика, и пищевая продукция, и IT-продукты, оборудование, технологии. В общем, конечно, хотелось бы, чтобы мы более динамично двигались в этом направлении. К сожалению, даже говорить не стоит, наверное: нас никто не ждет с распростертыми объятиями. Мы видим, как жестко действуют другие страны, те же американцы, которые изо всех сил закрывают свой рынок, несмотря на разговоры о либеральном рынке, свободе товаров, передвижения и так далее. На самом деле в мире происходит другое. Нам никто на блюдечке не преподнесет. Поэтому это постоянная борьба для того, чтобы выходить на другие рынки, конкурентные ниши захватывать. Это очень непросто все.— Вы упомянули информационные технологии. Какие технологии искусственного интеллекта развиваются в городе?— IT-технологии выросли за последние годы более чем в четыре раза. Что касается искусственного интеллекта, его внедрения, без этого уже сложно представить себе развитие большого города и целых отраслей. В городе создана своя платформа искусственного интеллекта, на которой сегодня уже работает порядка 200 разработчиков практически во всех сферах нашей жизни. Из наиболее известных, продвинутых историй — это диагноз по электронным снимкам МРТ, КТ, рентгена с помощью искусственного интеллекта, по целому ряду диагнозов. Сегодня сделано уже порядка 18 миллионов таких исследований. Мы — номер один в мире по этому направлению. Я думаю, что вообще вряд ли такая система существует где-то в таком масштабе.— По диагностированию искусственным интеллектом, да?— Да, конечно. И по поручению президента мы развили эту систему не только для себя, но и для других регионов. Сегодня 80% региональных систем здравоохранения работает с нашей системой диагностики с помощью искусственного интеллекта самых различных снимков. Это предварительные диагнозы пациентов в наших поликлиниках. Это саммари медицинской электронной карты, когда врачу дается анализ того, чем вы болеете, перед приходом, чтобы он не читал эти тома, ваши истории, чтобы ИИ под ваши предварительные жалобы мог выложить врачу, структурировать информацию, чтобы он не терял время и не пропустил что-либо важное. Это Московская электронная школа, цифровой учитель математики, который сегодня уже может донастраивать системы заданий до определенного уровня и повышать уровень каждого учащегося. То есть это уже персонифицированная система образования, первые ее ростки, первый опыт, который в целом достаточно положительный и который может масштабироваться.Транспортная интеллектуальная система, которую мы развиваем уже много лет с помощью искусственного интеллекта, она дает новые возможности. Система безопасности, распознавания лиц, которая в разы уменьшила преступность по целому ряду направлений, особенно квартирные кражи, грабежи, угон машин и так далее — они становятся практически уже экзотическими преступлениями в нашем городе, становится безопаснее в общественных пространствах.Это жилищно-коммунальное хозяйство. С помощью искусственного интеллекта мы можем видеть все ошибки, недочеты, недоработки наших коммунальщиков, принимать оперативные меры по этим вопросам и управлять в целом коммунальной системой огромного города. И целый ряд других, включая государственные услуги, чат-боты, которые уже начинают очень быстро и квалифицированно отвечать на жалобы и вопросы наших граждан.— Действительно, по признанию иностранцев, коммунальные службы в Москве чуть ли не лучшие в мире. Но если продолжить тему транспорта, то ведь искусственный интеллект — это и беспилотный транспорт. Какие виды беспилотного транспорта будут в Москве запущены и когда?— Работаем или мы, или предприятия и организации IT-сектора. В первую очередь именно они активно работают в этих направлениях. В Москве создан Федеральный центр беспилотных авиационных систем, который обеспечит методику разработки беспилотников, автоматизированных систем управления для всей страны. Такие компании, как "Яндекс", разрабатывают системы беспилотного управления автомашинами и достаточно активно продвигаются в этом направлении.Город занимается общественным транспортом. Я думаю, что мы здесь быстрее продвинемся и получим реальные результаты, потому что общественный транспорт — достаточно структурированная история. Особенно то, что касается рельсового транспорта: у них выделены коридоры, свои традиционные системы управления. Надеемся, что уже до конца этого года у нас будет на четвертом уровне полностью беспилотный трамвай, который будет перевозить пассажиров. Сегодня этот проект в активной стадии внедрения.В конце следующего года пойдут первые беспилотные поезда метро. Наши коллеги из "Российских железных дорог" активно работают над беспилотными поездами на МЦК и на Московских центральных диаметрах. Сложности этих проектов — в частности, в метрополитене — в том, что если где-нибудь во Франции или в других странах, например в Великобритании, интервалы очень большие между поездами, то у нас самые короткие интервалы — 90 секунд. И для этого нужны совершенно другие требования, другая реакция должна быть, другая надежность. Это, конечно, создает сложности и дополнительные вызовы, но я надеюсь, что мы их преодолеем.— Я помню, как-то очень давно брал у вас интервью в трамвае. Беспилотный трамвай многим может показаться страшным. Покажете пример, зайдя в беспилотный трамвай?— Я думаю, это будет такой аттракцион, в который люди будут стремиться попасть. Надежность таких систем должна быть выше, чем обычных технологий.— Стремительно развивается в Москве метро. Сколько станций будет запущено в этом году? И вообще — эта скорость строительства метро сопоставима хоть с каким-то другим мегаполисом мира?— Нельзя метро рассматривать как отдельный проект. Во всем мире метрополитены, связанные с наземным рельсовым транспортом, тяжелый рельсовый транспорт, наземный и подземный, составляют единую систему. Это и в Китае, и в Берлине, и в большинстве стран мира. И если брать эту историю, то за последние годы мы ввели, имея в виду МЦК, МЦД, метрополитен, которые работают, как единый организм, с бесплатными пересадками, с единой системой координации управления и так далее, порядка 260 станций.— Всего в Москве будет?— Уже построено. Понятно, что, наверное, такими громадными темпами дальше двигаться нет необходимости, потому что мы нагоняли отставание, допущенное в предыдущие десятилетия. И вообще, даже не то что отставание, а получилась разнонаправленная история — мы получили огромный приток населения, автомашины и так далее, которые начали давить на наши улицы, создавать некомфортную ситуацию, с одной стороны, а с другой стороны, резко уменьшили инвестиции в транспортную инфраструктуру. И получили практически полный транспортный коллапс. Чтобы из этого выйти, создать новую систему не только в "старой" Москве, но и во всем мегаполисе, включая Московскую область, надо было в кратчайшие сроки вложить инвестиции, создать новую транспортную систему, которая бы охватила и Москву, и ближайшие города Подмосковья, и работала как часы. Такая система была создана, дальше идет планомерная работа, но это не означает, что мы взяли и остановились на этом. В среднем в год будет запускаться четыре, пять, шесть станций метрополитена. В ближайшие годы мы построим несколько новых линий — это Рублево-Архангельская линия, Троицкая линия, Бирюлевская линия. Линии, которые охватывают сотни и сотни тысяч жителей, которые на сегодняшний день не имеют метро в шаговой доступности. Это очень важно.— Станции метро очень разнообразные, и каждая уникальна, но особое внимание привлекает станция метро "Достоевская". Это первая станция, строящаяся на Старом кольце за 70 лет. Когда открытие?— Это сложная станция, интеграция радиального направления и кольцевого в районе "Олимпийского". Пытались это сделать в советское время, постсоветское время, даже какие-то начаты были работы. Но потом махнули рукой, потому что это очень сложно. Это ручная проходка, это не комбайны, все это вручную, на большой глубине, очень сложно, между действующими линиями. Тем не менее возобновили этот проект, активно возобновили. Сегодня реализовано порядка четверти всего объема. Но работа там небыстрая, поэтому планируем к 2030 году эту станцию достроить и интегрировать в разные линии метро для того, чтобы создать нормальную синергию, обеспечить район хорошей доступностью.— А вообще когда-нибудь строительство метро в Москве остановится? Либо это безбрежный проект?— Можно и остановить. У нас же пример был. К чему это привело, вы знаете. Поэтому чтобы вот так рывками не работать, не "рвать постромки", как говорят, а работать спокойно и планомерно, не надо ничего останавливать. Нужно постепенно, спокойно развивать дальше рельсовую транспортную систему Москвы, заходить в новые районы, новые микрорайоны, улучшать действующую систему, интегрировать города Подмосковья. Нужно всем заниматься системно, постоянно.— В Москве построено уже четыре московских центральных диаметра. Что делается на самом, наверное, сложном железнодорожном направлении — Ярославском?— Действительно, Ярославское направление — самое интенсивное, наверное, не только в Москве, но и в стране в целом. В течение суток провозит порядка 300 тысяч пассажиров, гигантский объем. Много лет уже работаем с железнодорожниками по улучшению Ярославки. Построены несколько путей, по сути дела, сегодня выделены пути до Мытищ и дальше, по которым уже курсируют по отдельной колее пригородные поезда. За счет этого мы увеличили интенсивность, снизили интервалы между поездами, получили дополнительные пассажирские места, разгрузили немножко ветку, сделали хорошую пересадку на Ростокинском узле — это, по сути, большой вокзал. Берем у железнодорожников Ярославский вокзал под управление города, начинаем в следующем году проектирование и реконструкцию этого вокзала.Но тем не менее, конечно, направление перегруженное. Один из способов решить эту проблему — обеспечить новым подвижным составом, который процентов на 20 увеличит количество пассажиромест, увеличит скорость движения и комфорт. Поэтому мы поставили задачу в течение нескольких лет планомерно заменить полностью подвижной состав на Ярославском направлении, таким образом сделать его комфортным и более свободным, чем оно сейчас.— Москвичи на "Активном гражданине" демократическим способом решили судьбу монорельса. Что будет с этим проектом и когда?— Сложный для нас проект был. Перспективы были у монорельса радужные в свое время. Но в конечном итоге, с учетом ввода новых станций метрополитена, достаточно регулярного наземного пассажирского транспорта, популярность монорельса падала. В последнее время, если брать местных жителей, ежедневно им пользовалось всего около 300 человек. Ну и еще сколько-то туристов, в том числе из других регионов.— То есть не 300 тысяч, а 300 человек?— Триста человек. Около двух тысяч в сутки, если брать вообще всех. Что, конечно, недостаточно для такого монстра, затрат. По сути дела, если пересчитать стоимость, можно каждому пассажиру бесплатное такси к дому подгонять. Поэтому мы думали давно уже, что с ней делать, с этой линией. Были попытки сделать проект ее модернизации, сделать трамвайные пути, но ни к чему хорошему мы на проектировании не пришли в этом отношении. Решили сделать другую историю, сделать большой, 40 тысяч квадратных метров, пешеходный маршрут на высоте шести-семи метров, который будет охватывать несколько районов с численностью 300 тысяч жителей, пять московских парков — это Останкино, Яуза, ВДНХ, Ботанический сад и Тимирязевский.— Это такой "парк на курьих ножках" будет или как?— Не парк, это, по сути дела, пешеходный маршрут, который связывает пять парков, несколько районов. Не просто там заасфальтировать — и все, а обустроить должным образом инфраструктуру отдыха, кафешки, раздевалки для прогулок и так далее. Велосипедного движения там не будет, это чисто пешеходная история.— Без самокатов?— Без самокатов. Я знаю, что вы их обожаете, но плохо совмещается. Люди будут бегать, пешочком ходить, смотреть на виды Москвы. Мы предполагаем, что количество граждан, которые будут ежедневно пользоваться, увеличится в десять раз, с двух до 20 тысяч. Это будет один из самых популярных маршрутов в Москве. Посмотрим, как это получится. Уверен, что мы его реализуем, и, надеюсь, он понравится москвичам.— Какие-то сроки есть?— Я думаю, что года два нам понадобится для реализации этого.— Но это очень мало, это очень быстро.— При таком масштабе — да.— Какие еще уникальные проекты благоустройства планируются в Москве?— Москвичей сложно удивить уникальными проектами. У нас что ни проект, то уникальный.Мы приступили, по сути дела, заново к благоустройству Парка Горького, заканчиваем Пушкинскую набережную, основную часть. Гигантский проект. Проект Коломенского — набережную тоже закончили, в этом году приступаем ко второй, третьей очереди. И постепенно планируем основные парки Москвы реновировать, потому что мы их в основном делали лет 13-15 тому назад, но за это время представления о жизни, о комфорте, об уровне значительно изменились у москвичей. И за это время, конечно, физически подустала инфраструктура, поэтому заново заходим на эти проекты. Продолжаем благоустраивать набережные Москвы.Из уникальных проектов, нестандартных для нашей ситуации, по крайней мере, которые не так на слуху, — это Гребной канал, район Гребного канала. Это большая территория, захламленная, некомфортная, велотрек и велотрасса были в частных руках. Мы консолидировали эту историю, консолидируем отдельные территории, которые были то в аренде, то бесхозные, и создадим комплексный, хороший проект возрождения этой территории. Она и сегодня популярна у москвичей, но чтобы она была высокого мирового уровня.Проект благоустройства в "Лужниках". Мы на следующей неделе подробнее расскажем об этом проекте, ничего страшно кардинального не будет происходить, но мы хотим, чтобы "Лужники" поддерживали славу лучшего спортивного парка не только страны, но и мира.— Вы сейчас использовали такое слово — "реновировать". Мы с вами, я помню, в этих стенах беседовали еще в те времена, когда самим словом "реновация" пугали людей, если помните. Тогда это потребовало от вас большого, я бы сказал, личного мужества. Сейчас люди мечтают, чтобы их дома реновировали.— Мы защитили это слово. Реновируем промзоны, парки, дома.— И вот интересно то, что вы сами сказали, что проект реновации пятиэтажек закончится в 2032 году. А как раз к этому времени истечет срок эксплуатации 9-12-этажных домов. Планируется ли реновация этих зданий?— Может, к этому времени и не истечет срок.— Но будет подходить уже...— Вы видите, что у нас задумывалось, что многие серии домов должны служить 30-40-50 лет, потом придет коммунизм, и это все перестроит. Коммунизма нет, дома остались. И многие 9-12-этажные дома с точки зрения безопасности конструкции еще хуже хрущевских пятиэтажек — в силу того, что пятиэтажка: представить, что она рухнет, очень сложно. Там просто жить невозможно, но, по крайней мере, она будет стоять. А 12-этажный панельный дом — это немножко другая история, это уже связано с безопасностью конструкций и так далее. Поэтому, конечно, мы думаем над тем, чтобы работать и с этой категорией домов. И вообще — во всем городе, если мы хотим, чтобы этот город был всегда вечно молодым и современным, нужно не только застраивать промзоны или свободные площадки, возводя современные дома. Но и при этом нельзя оставлять за своей спиной морально и физически устаревший жилфонд, который постепенно превращается в трущобы. Так не должно быть. Поэтому мы постоянно должны думать над тем, как реновировать этап за этапом стареющую жилую застройку. В западных странах это решается по-другому: признали аварийным дом, всех выселили, до свидания. Так можно и здесь. Но, я думаю, это приведет к градостроительному хаосу, когда точечно то тут, то там начнут выселять дома, переселять, как раньше говорили, за 101-й километр. Так не должно быть. Нужно планомерно этим заниматься, как мы занимаемся сегодня реновацией.Поэтому постепенно уже сегодня начинаем смотреть площадки для будущих этапов реновации. И смотрим по поводу того, чтобы вовлечь в комплексную застройку. Если мы выходим в большой район, то он практически весь включен в программу реновации, за исключением 9-12-этажных домов, которые по своей сути нисколько не лучше этих пятиэтажек. Если жители захотят, то мы уже сегодня будем постепенно их вовлекать в эту программу, делая задел на будущее. Таким образом, плавно переходя из одного этапа в другой. Мы можем, конечно, все застроить и успокоиться. Но потом перейти к следующему этапу, не оставив стартовой площадки, будет чрезвычайно сложно, как у нас получилось на старте этой программы реновации.— Фактически вы не допустили превращения в трущобы спорткомплекса "Олимпийский" на Олимпийском проспекте. Уже несколько лет идет его реконструкция. В какой степени сохранится спортивная составляющая?— Вы правильно сказали, комплекс был практически в аварийном состоянии, эксплуатировать уже дальше было нельзя, с одной стороны. С другой стороны, требовались колоссальные затраты, чтобы его реконструировать. В конечном итоге сегодня за счет частных инвесторов реконструируется, увеличиваются его площади — порядка 850 тысяч квадратных метров комплекс, самый большой в России и в Европе, культурно-развлекательный и спортивный. С точки зрения спорта, конечно, там основная составляющая — это спортивная составляющая: около 100 спортивных различных площадок, 15 бассейнов, включая два олимпийских, порядка 40 видов спорта, которыми можно будет там заниматься. Помимо этого, концертные залы, рестораны и так далее. Так что, думаю, комплекс будет крутой.— Когда?— Там никто не расслабляется, активно работают, просто масштаб работы огромный. Думаю, в начале 2027 года его можно будет запускать. Основные работы будут там закончены. Надеюсь.— Москва, если о спорте, то поражает в этом году размахом спортивных мероприятий. Это что, разовая акция или это уже такая тенденция?— Дмитрий Константинович, вы сами любите спорт, но вы же не спортсмен, вы больше физкультурник. Когда создавали, например, Московский комитет спорта в советские времена, он назывался не комитетом по спорту, а комитетом по физкультуре и спорту. И сегодня в его уставе написано: в первую очередь — физкультура, во-вторых, спорт. Физкультурой как-то сложно заниматься, не очень благодарно, и с точки зрения пиара там особо ничего не соберешь. Вот спортсмена показать, спортивное состязание... Спортсмены же — дисциплинированный народ, они практически военизированное подразделение: пришли, их построили, исполнили. И всем хорошо: и на экране хорошо, и на соревнованиях хорошо, и медали. Все хорошо, все замечательно. Количество спортсменов исчисляется сотнями тысяч в Москве, что тоже огромное количество, и точно надо заниматься этим. Но не надо забывать про миллионы москвичей, которые хотят заниматься физкультурой, оздоровительными мероприятиями. И многие из них не хотят просто тягать гантели дома, в своей квартирке, они хотят делать это на свежем воздухе, рядом чтобы были их друзья, коллеги, члены семьи. Массовые забеги, массовое проведение мероприятий вдохновляют людей. Создают чувство локтя, чувство единения, другую атмосферу в городе. И это направление не случайное, мы давно к нему подступались.Уже в прошлом году у нас в таких крупных мероприятиях участвовало около миллиона человек в разной степени, в этом году будет больше двух миллионов. Мы значительно увеличили количество перекрытий, их будет больше 30 в год на разных проспектах, Садовом кольце, Бульварном кольце, отдельных улицах, чтобы дать возможность людям выйти на улицу и заниматься. Это и дневные, и ночные велопробеги, это марафоны, это просто массовые занятия физкультурой. И это не разовая история будет, мы ее будем культивировать и развивать. Это первое.И второе. Стремимся к более массовому предоставлению услуг для массовых занятий зимними и летними видами спорта. Речь идет о том, что, например, прошлой зимы вообще не было. Просто не было. Поэтому для тех, кто любит коньки, слава богу, у нас есть какое-то количество катков с искусственным льдом. А лыжни очень мало. Поэтому приняли решение еще сотню катков сделать с искусственным покрытием и около 700 километров лыжни с искусственным оснежением в крупных парках, лесных массивах. На 13 миллионов человек, в общем, может быть, не так много, с учетом того, что это должно быть в каждом округе, не в каждом районе, но в достаточно шаговой доступности, чтобы люди могли заниматься. Так оно сегодня и есть. У нас больше тысячи километров лыжни. Я еще раз говорю: исходя из климата, который мы сегодня имеем, заниматься практически стало невозможно. Мы должны дать возможность полноценно провести зиму, имею в виду зимние виды спорта.— Вы сказали, что физкультура создает другую атмосферу в городе. На самом деле во многом эта атмосфера создана физкультурными объектами во дворах и парках, где можно заниматься бесплатно, всем вместе. Какие дальнейшие шаги в этом направлении?— Я уже сказал, что, помимо существующих спортивных площадок, мы будем создавать многофункциональные площадки, таких около 500. Летом там можно делать и летние бассейны, около сотни которых мы тоже еще дополнительно сделаем. Зимой это катки с искусственным покрытием, в межсезонье это спортивные площадки. Активнее развивать направление в наших парках. Любая реконструкция парка подразумевает активное, интенсивное внедрение туда спортивных, детских городков, где можно заниматься спортом. Так что это направление будет активнейшим образом развиваться.— В начале нашего интервью вы упомянули, что доходы общепита в Москве выросли на 17%. И сказали, что во многом это благодаря туристическому потоку. Туристический поток — насколько он вырос в Москве за год или в этом году?— Если брать, скажем, 2010 год, то он вырос в 2,5 раза. За последние годы, вы видели, за счет ковида и так далее во всем мире он упал. Но в 2019 году у нас пиковый объем туристов был в районе 24 миллионов, в прошлом году мы побили этот рекорд — 26 миллионов. Конечно, большая часть — это наши, российские туристы. Честно говоря, не очень уверен, что российские туристы у нас хуже иностранных с точки зрения экономики, скорее всего, наоборот во многом. И туристический оборот уже вырос, бюджетные доходы если считать, то примерно четверть триллиона в городской бюджет. То есть это такой реальный сектор экономики.— Мы упомянули иностранцев. Но есть туристы иностранные, а есть мигранты. И в Москве с этого года условия для мигрантов во многом изменились. Я даже записал себе, что введены электронный паспорт, биометрия на границе, геномная регистрация, изменения в миграционном учете в рамках эксперимента. В чем идея всего этого? И каковы первые результаты?— Идея в том, что контролировать мигрантов традиционными средствами, дубинками и облавами, очень сложно, практически невозможно, с учетом масштаба города и масштаба миграционных потоков. Поэтому мы начали отрабатывать современные технологии, чтобы с их помощью обеспечить, я бы сказал, тотальный контроль над миграционными потоками. Въезжая в наши аэропорты, переходя границу, мигрант делает фотографию, по которой его можно распознать, отпечатки пальцев. В миграционном центре, куда он должен обязательно появиться, он сдает геном. Таким образом, в случае совершения неправомерных действий, административных, уголовных нарушений поиск такого человека будет значительно облегчен.Более того, мы уже с помощью информационных технологий будем анализировать въезд, выезд, постановку на учет и так далее. Кроме того, чтобы контролировать перемещение и видеть, где он находится внутри города, вводится система нового миграционного учета, когда его регистрация будет происходить с помощью его собственного телефона. Закачивается специальная программа, по которой оператор, робот с любой периодичностью может запрашивать этого гражданина, чтобы он откликнулся на телефон, показал свое личико и геопозицию. Если он не находится на связи, не отзывается, не работает по этой программе, мы считаем, что нарушает условия миграционного учета — со всеми вытекающими последствиями. Если же он откликается и мы видим, как он перемещается, где он находится в рабочее время, в нерабочее время, то, по сути дела, мы контролируем полностью его передвижение, нахождение и так далее. Не с помощью бумажки, его регистрации фиктивной, а фактического его нахождения. У нас первый опыт был социального мониторинга, если вы помните, во времена ковида, когда Роспотребнадзор предписывал гражданам, больным ковидом, находиться дома. Для того чтобы контролировать его нахождение в доме, а не тащить его в специальное учреждение, закрывать его там, человек находился дома, но он контролировался по социальным мониторингам, именно по такой программе. Помните, достаточно много было жалоб на эту тему. Но это тогда спасло тысячи жизней и сгладило пики распространения инфекций. Теперь этот опыт мы перекладываем на новую программу. Помимо этого, мы выдаем электронные карты мигранта, по которым полицейские могут проверить его статус, посмотреть "светофор" — красный, желтый, зеленый цвета. Если это красный, то человек находится в активном поиске. Если желтый, то у него возможны какие-то нарушения. Зеленый — может гулять свободно. Это информационная система, которая позволяет контролировать и статус мигранта, и действия полицейского, который, заходя в систему с помощью электронной карты, уже не может сказать, что я посмотрел, все нормально. Ты зашел, ты уже должен в соответствии с алгоритмом принять решение. Если человек находится в красном секторе, ты должен его задержать. В желтом — предупредить, в зеленом — отпустить, а не наоборот. То есть эта информационная огромная машина, системная, она, конечно, создаст другую реальность с точки зрения контроля за миграционными потоками, за нахождением мигрантов и раскрытием преступлений в случае необходимости.— Фактически речь идет о безопасности города.— О безопасности города, но и создает нормальную атмосферу в этом отношении. Потому что мигранты городу и стране нужны. Однако мы понимаем, что они должны выполнять законодательство Российской Федерации и вести себя прилично.— Если говорить о безопасности, то в последнее время Москва все чаще подвергается угрозе ударов вражеской беспилотной авиации. Мы видим, что страдают от этого аэропорты, потому что вынуждены работать с перебоями. Как Москва борется с этим злом?— Борется Министерство обороны, борются Вооруженные силы, потому что речь идет именно о беспилотных военных системах, это авиация вражеская. Беспилотная, но авиация. Мы со своей стороны всемерно помогаем противовоздушной обороне с помощью всех своих технологических достижений, информационных, обеспечения строительства новых позиций, взаимодействия между различными службами Министерства обороны, Росгвардии, МВД, службы 112, граждан, наших аварийных служб. Все это вместе, конечно, создает достаточно хорошую, эффективную систему, которая на сегодняшний день прошла уже достаточно большие испытания, демонстрирует высокую степень надежности.— Сколько москвичей сейчас защищает Родину в зоне СВО и как Москва помогает фронту?— Около 100 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне специальной операции, выполняют достойно свой долг, защищают нашу Родину, обеспечивают наш суверенитет. Мы стараемся помогать, поддерживать и их, и их семьи.— Москва — город-побратим Луганска и Донецка. Чем столица России помогает этим многострадальным городам?— По большому счету мы — главные помощники Луганска и Донецка, это города-побратимы. Самым активнейшим образом работаем по восстановлению инфраструктуры, коммунальной инфраструктуры, благоустройству, восстановлению зданий, сооружений, объектов соцкультбыта.В Донецке мы на следующий год уже переходим в следующую стадию. Вы знаете, там около пяти районов подвергались системным бомбардировкам, там стреляли из артиллерии, разбивали дома, сооружения. В общем, там тяжелая ситуация. Сегодня фронт отодвинулся. Прилеты есть, как вы знаете. Знаете, пытаются дестабилизировать ситуацию с помощью ракет. Но это все равно уже разовые истории. Таких массовых бомбардировок, как было раньше, нет. Поэтому мы со следующего года выйдем на восстановление этих пяти районов. Это огромный новый фронт работ. Вместе с руководством Донецкой области мы сегодня сверяем планы для того, чтобы активно приступить к этой работе.— День города в этом году когда пройдет и в каком формате в Москве?— Вы знаете, что мы проводим День города широко с точки зрения географии. Спокойно, но широко. Не делая каких-то ультрапопулярных мероприятий, не создавая гигантскую давку, стараясь сделать праздник во всем городе. И на городских, и на окружных, и на районных площадках, чтобы все жители города могли поучаствовать в этом празднике.— Спасибо большое, Сергей Семенович, и успеха в ваших делах на столь масштабном и благородном поприще.— Дмитрий Константинович, спасибо за интересную беседу, интересные вопросы. Всегда рад ответить на все вопросы, которые интересуют вас.

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