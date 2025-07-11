https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028559771.html

Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО

Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО - РИА Новости, 11.07.2025

Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО

Около 100 тысяч москвичей защищают Родину в зоне специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025

2025-07-11T14:05:00+03:00

2025-07-11T14:05:00+03:00

2025-07-11T14:13:00+03:00

общество

москва

сергей собянин

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 100 тысяч москвичей защищают Родину в зоне специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Около 100 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне специальной операции, выполняют достойно свой долг, защищают нашу Родину, обеспечивают наш суверенитет. Мы стараемся помогать, поддерживать и их, и их семьи", - рассказал Собянин.

https://ria.ru/20250513/dobrovoltsy-2016695814.html

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Собянин: "Около 100 тысяч москвичей защищают Родину в зоне СВО" Около 100 тысяч москвичей защищают Родину в зоне СВО, заявил в интервью РИА Новости Собянин. 2025-07-11T14:05 true PT0M28S

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общество, москва, сергей собянин