Рейтинг@Mail.ru
Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО - РИА Новости, 11.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 11.07.2025 (обновлено: 14:13 11.07.2025)
https://ria.ru/20250711/sobjanin-2028559771.html
Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО
Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО - РИА Новости, 11.07.2025
Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО
Около 100 тысяч москвичей защищают Родину в зоне специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 11.07.2025
2025-07-11T14:05:00+03:00
2025-07-11T14:13:00+03:00
общество
москва
сергей собянин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028560949_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_fe0f873d7637d5528e519b559ac8edb1.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 100 тысяч москвичей защищают Родину в зоне специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин. "Около 100 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне специальной операции, выполняют достойно свой долг, защищают нашу Родину, обеспечивают наш суверенитет. Мы стараемся помогать, поддерживать и их, и их семьи", - рассказал Собянин.
https://ria.ru/20250513/dobrovoltsy-2016695814.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Собянин: "Около 100 тысяч москвичей защищают Родину в зоне СВО"
Около 100 тысяч москвичей защищают Родину в зоне СВО, заявил в интервью РИА Новости Собянин.
2025-07-11T14:05
true
PT0M28S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028560949_52:0:1492:1080_1920x0_80_0_0_2ea474453450655e4108a5f228af49b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин
Общество, Москва, Сергей Собянин
Собянин рассказал о числе жителей Москвы, участвующих в СВО

Собянин: около 100 тыс жителей Москвы участвуют в СВО

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Около 100 тысяч москвичей защищают Родину в зоне специальной военной операции, заявил в интервью РИА Новости мэр Москвы Сергей Собянин.
"Около 100 тысяч москвичей сегодня воюют в зоне специальной операции, выполняют достойно свой долг, защищают нашу Родину, обеспечивают наш суверенитет. Мы стараемся помогать, поддерживать и их, и их семьи", - рассказал Собянин.
Президент России Владимира Путин - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Путин рассказал о числе добровольцев в зоне СВО
13 мая, 15:31
 
ОбществоМоскваСергей Собянин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала